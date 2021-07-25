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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مصلحة الجمارك، عن توافر فرصة عمل لحوالي 1000 خريج من حملة المؤهلات العليا بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة / شعبة جمارك"، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

 

فرص عمل جديدة بالجمارك 

وأكد الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات له اليوم، أن المصلحة اشترطت عددا من الشروط لمن يرغب في التقدم لشغل من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وفائق طبيا ولا يزيد عمره عن ٢٩ عاما من تاريخ هذا الاعلان، بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.


وبالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

 

ويتم التقدم على مكان عمل واحد فقط أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالإعلان، مع تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع او إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل. وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

 

وظائف الجمارك 

وذكر رئيس مصلحة الجمارك، إنه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم، بالإضافة لتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من شهادة المؤهل الدراسي، وصورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية،  صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه او أي موقع او إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل، و صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).


وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلي ضرورة إجراء مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء فى عملية التسجيل، مع مراعاة ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة, وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الالكتروني [email protected]

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