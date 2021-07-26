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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب زراعة عين شمس .. انتهاء تسجيل مقررات الفصل الصيفي اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم فتح باب التسجيل لمقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020_2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس .


وأشار الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد  إلى أنه في حالة تعذر التسجيل على الفورم يمكن التسجيل بمقر شئون الطلاب بالكلية يومي 25و26 يوليو الجاري .

 

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وأكد جلال  أنه تم الإعلان عن   نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مرحلة البكالوريوس و التعليم المدمج ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأكد الدكتور أحمد عميد كلية الزراعة عين شمس ، أن نسبة النجاح كبيرة بين جميع الفرق بالكلية، منوها إلي أن جائحة كورونا المستجد لم تؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار عميد زراعة، إلي إنه خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف أي حالات كورونا بين الطلاب، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس كرم طالبين بكلية الزراعة بالجامعة واهدائهم شهادة تقدير وذلك لمشاركتهم في أبحاث علمية تم نشرها دولياً بحضور د احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أ.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه السابق.

 

تم تكريم الطالب مصطفى فتحي الطالب في المستوى الرابع بالبرامج الجديده بيوتكنولوجي بكلية الزراعة لمشاركته في نشر  بحث دولي فى مجال Bioinformatics
في 6.6  Cell Journal impact Factor  ذات معال التأثير.

كما تم تكريم الطالب محمد عبد الفتاح فى المستوى الرابع بالبرامج الجديدة بيوتكنولوجى لمشاركته فى بحث فى مجال الجينات.

 

و أعرب د. محمود المتينى عن سعادته بمستوى الأبحاث المقدمة من طلبة كلية الزراعة والتى اهلتها للنشر الدولى، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تقدم دائما كل الدعم المطلوب لأبنائها  للارتقاء بمجال البحث العلمى.

 

وتوجه د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لطلبة كلية الزراعة ، مؤكداً أن تكريم رئيس الجامعة للطلبة المتميزين اليوم فى مجال البحث العلمى يعد حافزا جيد للطلاب لبذل المزيد من الجهد فى المستقبل.

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