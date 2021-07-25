عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة عيون يوضح أعراض الإصابة بـ المياه البيضاء.. فيديو

الدكتور بيشوي غبريال
الدكتور بيشوي غبريال

كشف الدكتور بيشوي غبريال، استشاري طب وجراحة العيون، أعراض الإصابة بالمياه البيضاء، قائلا: "هناك أعراض شهيرة جدا وهي الشكوى من وجودة شبورة".


وأضاف "بيشوي غبريال"، خلال حواره ببرنامج "بنت البلد"، مع الإعلامية "أنجل جمال"، المُذاع على عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أحيانا المريض لا يشعر بالرؤية الواضحة السليمة، ومع الوقت الرؤية لا تكون واضحة، وهذه من أعراض المياه البيضاء"، لافتا: "هناك أطفال يولدون مصابون بالمياه البيضاء".

 

وقال الدكتور بيشوي غبريال، استشاري طب وجراحة العيون، إن العين تتكون من القرنية يليها القزحية ثم عدسة العين، معقبا: "عدسة العين هي المسئولة عن تجميع الصور المحيطة بالشخص على نسيج الشبكية".

وأضاف "بيشوي غبريال"، خلال حواره ببرنامج "بنت البلد"، مع الإعلامية "أنجل جمال"، المُذاع على عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "عدسة العين يحدث بها تغيرات مع التقدم في السن، ومنها أنها تتحول إلى اللون الأبيض، وبالتالي يتكون مرض المياه البيضاء".

 

وأشار: "أحيانا لو شخص اتخبط في عينه من الممكن أن تتكون المياه البيضاء، أو نتيجة الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية".

 

3 طرق لتصحيح النظر.. استشاري جراحة عيون يوضح


قال الدكتور بيشوي غبريال استشاري طب وجراحة العيون، إن عمليات تصحيح النظر تعمل على إعادة تشغيل سطح القرنية لعلاج العيب المتواجد بها، والليزر له 3 أنواع.
 

وأكمل “بيشوي غبريال” خلال حواره ببرنامج “بنت البلد” المذاع على قناة “صدى البلد 2”: الليزر السطحي يعمل على إزالة طبقة من سطح القرنية وتصحيح الخطأ، أما الفيمتو ليزر فهو يستخدم لقطع طبقة من القرنية ومن ثم تصحيح النظر.
 

وأوضح أن أنواع الليزر تستخدم مع حالات مرضية معينة، متابعا: كل حالة مرضية تختلف عن أخرى.
 

وأشار إلى أن فكرة ضعف البصر مرة أخرى بعد عملية الليزر غير صحيحة بالمرة.

تقدم عملية الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار ‎20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكساري، مما يجعلنا نجيب عن التساؤول حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك .

يمكن للنظارات أو العدسات اللاصقة تصحيح الرؤية، لكن إعادة تشكيل القرنية بـ عملية الليزك نفسها سيوفر الانكسار اللازم، ولكن هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ؟

ويمكن ان يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك لمن يعانون من تُثنِي القرنية (تكسر) الضوء بدقة على الشبكية في الجزء الخلفي من العين، لكن مع وجود قِصَر النظر (ضعف البصر) أو طول النظر (مد البصر) أو الإستجماتزم، ينحني الضوء بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى تَغَيُّم الرؤية.

وقد تكون جراحة الليزك خيارًا متاحًا لتصحيح إحدى مشاكل الرؤية الآتي ذكرها:

1-  قِصَر النظر (الحسر):وعندما تكون مقلة العين أطول قليلًا من الطبيعي، أو عندما يكون تحدُّب القرنية حادًّا للغاية، تتركز أشعة الضوء أمام الشبكية وتؤدي إلى تشوُّش الرؤية البعيدة. يمكنك في هذه الحالة رؤية الأشياء القريبة بصورة أكثر وضوحًا، ولكن لا يمكنك ذلك مع الأشياء البعيدة.

2- طول النظر (مد البصر) :وعندما تكون مقلة العين أقصر من المعتاد أو تكون القرنية أكثر تسطُّحًا، يتركز الضوء خلف الشبكية بدلًا من التركُّز عليها. مما يؤدي إلى تشوُّش الرؤية القريبة، والرؤية البعيدة أيضًا في بعض الأحيان.

3- اللابؤرية :وعندما تكون القرنية محدَّبة أو مسطَّحة بطريقة غير متساوية، تنشأ اللابؤرية، وهو ما يعيق التركيز البؤري للرؤية القريبة والبعيدة.

إذا كنت تفكر تتسائل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ، فمن المحتمل أنك ترتدي نظارة أو عدسات لاصقة بالفعل. سيتحدث طبيبك معك حول إذا ما كانت عملية الليزك  أو الإجراءات الانكسارية الأخرى خيارًا مناسبًا لك.

ترشيحاتنا

لميس الحديدي تعليقا على فوز الأهلي: إحنا بتوع الدقيقة 90

من فاتته صلاة المغرب كيف يقضيها .. 5 أمور ينبغي معرفتها

بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي .. تعرف على ترتيب الدوري

الأحمر يعود من جديد.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ..فيديو

وفاء عامر: شائعة قتلى لشاب وهروبي تريند واتركب.. فيديو

شاهد.. اقتران القمر مع الكوكب الأحمر الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

الإنتاج الحربي يباغت الأهلي ويسجل التعادل

بعد الزيادة 25 قرشا.. تعرف على موعد تعديل أسعار البنزين في مصر

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

عمرها 15 ألف عام.. اكتشاف عشرات الفيروسات الجديدة مجمدة في نهر بالصين

فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ