استشاري جراحة عيون يوضح أعراض الإصابة بـ المياه البيضاء.. فيديو

كشف الدكتور بيشوي غبريال، استشاري طب وجراحة العيون، أعراض الإصابة بالمياه البيضاء، قائلا: "هناك أعراض شهيرة جدا وهي الشكوى من وجودة شبورة".



وأضاف "بيشوي غبريال"، خلال حواره ببرنامج "بنت البلد"، مع الإعلامية "أنجل جمال"، المُذاع على عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أحيانا المريض لا يشعر بالرؤية الواضحة السليمة، ومع الوقت الرؤية لا تكون واضحة، وهذه من أعراض المياه البيضاء"، لافتا: "هناك أطفال يولدون مصابون بالمياه البيضاء".

وقال الدكتور بيشوي غبريال، استشاري طب وجراحة العيون، إن العين تتكون من القرنية يليها القزحية ثم عدسة العين، معقبا: "عدسة العين هي المسئولة عن تجميع الصور المحيطة بالشخص على نسيج الشبكية".

وأضاف "بيشوي غبريال"، خلال حواره ببرنامج "بنت البلد"، مع الإعلامية "أنجل جمال"، المُذاع على عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "عدسة العين يحدث بها تغيرات مع التقدم في السن، ومنها أنها تتحول إلى اللون الأبيض، وبالتالي يتكون مرض المياه البيضاء".

وأشار: "أحيانا لو شخص اتخبط في عينه من الممكن أن تتكون المياه البيضاء، أو نتيجة الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية".

3 طرق لتصحيح النظر.. استشاري جراحة عيون يوضح



قال الدكتور بيشوي غبريال استشاري طب وجراحة العيون، إن عمليات تصحيح النظر تعمل على إعادة تشغيل سطح القرنية لعلاج العيب المتواجد بها، والليزر له 3 أنواع.



وأكمل “بيشوي غبريال” خلال حواره ببرنامج “بنت البلد” المذاع على قناة “صدى البلد 2”: الليزر السطحي يعمل على إزالة طبقة من سطح القرنية وتصحيح الخطأ، أما الفيمتو ليزر فهو يستخدم لقطع طبقة من القرنية ومن ثم تصحيح النظر.



وأوضح أن أنواع الليزر تستخدم مع حالات مرضية معينة، متابعا: كل حالة مرضية تختلف عن أخرى.



وأشار إلى أن فكرة ضعف البصر مرة أخرى بعد عملية الليزر غير صحيحة بالمرة.

تقدم عملية الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار ‎20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكساري، مما يجعلنا نجيب عن التساؤول حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك .

يمكن للنظارات أو العدسات اللاصقة تصحيح الرؤية، لكن إعادة تشكيل القرنية بـ عملية الليزك نفسها سيوفر الانكسار اللازم، ولكن هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ؟

ويمكن ان يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك لمن يعانون من تُثنِي القرنية (تكسر) الضوء بدقة على الشبكية في الجزء الخلفي من العين، لكن مع وجود قِصَر النظر (ضعف البصر) أو طول النظر (مد البصر) أو الإستجماتزم، ينحني الضوء بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى تَغَيُّم الرؤية.

وقد تكون جراحة الليزك خيارًا متاحًا لتصحيح إحدى مشاكل الرؤية الآتي ذكرها:

1- قِصَر النظر (الحسر):وعندما تكون مقلة العين أطول قليلًا من الطبيعي، أو عندما يكون تحدُّب القرنية حادًّا للغاية، تتركز أشعة الضوء أمام الشبكية وتؤدي إلى تشوُّش الرؤية البعيدة. يمكنك في هذه الحالة رؤية الأشياء القريبة بصورة أكثر وضوحًا، ولكن لا يمكنك ذلك مع الأشياء البعيدة.

2- طول النظر (مد البصر) :وعندما تكون مقلة العين أقصر من المعتاد أو تكون القرنية أكثر تسطُّحًا، يتركز الضوء خلف الشبكية بدلًا من التركُّز عليها. مما يؤدي إلى تشوُّش الرؤية القريبة، والرؤية البعيدة أيضًا في بعض الأحيان.

3- اللابؤرية :وعندما تكون القرنية محدَّبة أو مسطَّحة بطريقة غير متساوية، تنشأ اللابؤرية، وهو ما يعيق التركيز البؤري للرؤية القريبة والبعيدة.

إذا كنت تفكر تتسائل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ، فمن المحتمل أنك ترتدي نظارة أو عدسات لاصقة بالفعل. سيتحدث طبيبك معك حول إذا ما كانت عملية الليزك أو الإجراءات الانكسارية الأخرى خيارًا مناسبًا لك.