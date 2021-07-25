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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آثار جانبية ومخاطر .. كيفية التبرع بالبلازما بأمان

التبرع بالبلازما
التبرع بالبلازما

رغم فوائد البلازما إلا أنه هناك العديد من الآثار الجانبية للتبرع بالبلازما قد تحدث للبعض أبرزها الدوخة والأعياء فهل التبرع بالبلازما آمن؟

وفقا لموقع هيلث لاين  هناك حاجة إلى بلازما الدم للعديد من العلاجات الطبية الحديثة. وتشمل هذه العلاجات أمراض الجهاز المناعي ، والنزيف ، واضطرابات الجهاز التنفسي ، وكذلك عمليات نقل الدم والتئام الجروح. يعد التبرع بالبلازما ضروريًا لجمع ما يكفي من البلازما للعلاج الطبي.

يعتبر التبرع بالبلازما عملية آمنة في الغالب ، ولكن الآثار الجانبية موجودة وقد تحدث للبعض البلازما هي أحد مكونات الدم للتبرع بالبلازما ، يتم سحب الدم من جسمك ومعالجته من خلال آلة تفصل وتجمع البلازما و يتم إرجاع مكونات الدم الأخرى ، مثل خلايا الدم الحمراء ، إلى جسمك ممزوجة بمحلول ملحي لتحل محل البلازما المسحوبة.

يمكن أن يسبب التبرع بالبلازما آثارًا جانبية شائعة ولكنها طفيفة عادةً مثل الجفاف والإرهاق و قد تحدث أيضًا آثار جانبية خطيرة ، على الرغم من ندرة حدوثها.إليك بعض الآثار الجانبية للتبرع بالبلازما وفقا لموقع هيلث لاين 

وزيرة الصحة: استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما منذ 14 يوليو الجاري

بدء فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا

الشعور بالجفاف


تحتوي البلازما على الكثير من الماء. لهذا السبب ، يعاني بعض الأشخاص من الجفاف بعد التبرع بالبلازما. عادة لا يكون الجفاف بعد التبرع بالبلازما شديدًا.

الدوخة والإغماء والدوار


البلازما غنية بالعناصر الغذائية والأملاح وهى عناصر هامة  لبقاء الجسم يقظًا ويعمل بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي فقدان بعض هذه المواد من خلال التبرع بالبلازما إلى الدوخة والإغماء والدوار.

البلازما


الأعياء


يمكن أن يحدث الشعور بالتعب والإرهاق إذا كان الجسم يحتوي على مستويات منخفضة من العناصر الغذائية والأملاح ويعد الإرهاق بعد التبرع بالبلازما من الآثار الجانبية الشائعة الأخرى ، لكنه عادة ما يكون خفيفًا

كدمات 


تعد الكدمات وعدم الراحة من بين الآثار الجانبية الأكثر اعتدالًا والأكثر شيوعًا للتبرع بالبلازما.

عندما تخترق الإبرة الجلد ، قد تشعر بشعور بالضيق. قد تواجه أيضًا إحساسًا بالألم في موقع الإبرة حيث يتم سحب الدم من وريدك إلى الأنبوب ثم إلى الجهاز الذي يجمع البلازما.

تتشكل الكدمات عندما يتدفق الدم إلى الأنسجة الرخوة يمكن أن يحدث هذا عندما تخترق إبرة الوريد وتتسرب كمية صغيرة من الدم. بالنسبة لمعظم الناس ، تختفي الكدمات في غضون أيام أو أسابيع. ولكن إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف ، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول.

العدوى


في أي وقت يتم فيه استخدام إبرة لثقب الجلد ، هناك دائمًا خطر ضئيل للإصابة بالعدوى. تسمح أنسجة الجلد المثقوبة للبكتيريا من خارج الجسم بالدخول. قد تحمل الإبرة البكتيريا ليس فقط تحت سطح الجلد ، ولكن في الوريد و هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب في موقع الحقن وأنسجة الجسم المحيطة أو في الدم


كيفية التبرع بالبلازما بأمان

للتبرع بالبلازما بأمان إليك مجموعه القواعد التالية 

-راقب عدد مرات التبرع و يمكنك التبرع بالبلازما كل 28 يومًا ، حتى 13 مرة في السنة.

-تناول  16 كوبا إضافية من السوائل الصافية يفضل الماء قبل التبرع و يمكن أن يساعد ذلك في منع الدوخة والإغماء والدوار والتعب ، وهي بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا المرتبطة بالتبرع بالبلازما.

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