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المشروع القومى للتبرع ببلازما الدم.. إليك أبرز فوائد التبرع بها

صدى البلد

بعد إطلاق المشروع القومى للتبرع ببلازما الدم يقدم موقع صدى البلد أهم الفوائد الصحية المدهشة للتبرع بالبلازما فإذا كنت تفكر في التبرع بالدم  ولكنك غير متأكد من تأثير ذلك على جسمك، أو ربما تكون قد فعلت ذلك من قبل ولديك فضول لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر عليك إذا تبرعت بانتظام نقدم اليك الفوائد الصحية من التبرع .


يساعد التبرع بالبلازما  في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص حول العالم وتحسينها ويساعد التبرع المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات حيوية مشتقة من البلازما لتحسين حياتهم أو إنقاذها وقد يعاني من يحتاجون إلى بلازما الدم  من الهيموفيليا ونقص المناعة واضطرابات الدم الأخرى.

وتعد البلازما مكونًا أساسيًا في العديد من الأدوية والعلاجات 

تعويض المتبرعين بالبلازما


بالإضافة إلى مساعدة الآخرين ، فإن التبرع بالبلازما سيفيدك إليك أبرز فوائد تبرع بالبلازما وفقا لموقع  plasma.prometic

1.  يكشف عن مشاكلك الصحية

 

في حين أن الأمر لا يماثل رحلة إلى الطبيب ، فإن التبرع بالبلازما يمكن أن يكون طريقة أخرى لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية. ستتلقى فحصًا جسديًا صغيرًا قبل سحب الدم ، حيث يقوم شخص ما بفحص نبضك وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والهيموجلوبين والمزيد. يمكن أن يلقي هذا الضوء أحيانًا على مشكلات لم تكن تعرفها من قبل

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2. يقلل من مخازن الحديد الضارة

يوصى  بالتبرع بالبلازما كوسيلة لتقليل مخازن الحديد الزائدة في الجسم. تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن إزالة خلايا الدم الحمراء  هو العلاج المفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الحديد في دمائهم.

3.يقلل من خطر إصابتك بنوبة قلبية

أظهرت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن تبرع بالبلازما مرة واحدة على الأقل سنويًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 88 بالمائة . 

4.  يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

 تكون الصلة بين التبرع بالبلازما  وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان ضئيلة. لكن الأبحاث تدعم انخفاض خطر الإصابة بالسرطان للمتبرعين بالدم المصابين بأمراض مختلفة ، أحدها هو داء ترسب الأصبغة الدموية.

5. كبدك على البقاء بصحة جيدة

خطر آخر من زيادة الحديد هو صحة الكبد وربطت الأبحاث بين الكثير من الحديد وبين الكبد الدهني والإصابة بمشاكل الكبد

 

تبرع بالبلازما إطلاق المشروع القومى للتبرع بالبلازما التبرع بالبلازما كوسيلة لتقليل مخازن الحديد فوائد تبرع بالبلازما الدم التبرع بالبلازما وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان

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