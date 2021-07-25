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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أم بالفيوم تقتل ابنتها فى برميل مياه لإسكاتها عن البكاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجردت أم مريضة بمرض نفسي من مشاعرها ، بإحدى قرى مركز طامية بالفيوم ، وقامت بقتل ابنتها بعد أن وضعتها فى برميل مياه داخل المنزل بسبب كثرة يكائها ، لتلقى مصرعها فى الحال .

كان اللواء رمزي بسيونى مدير أمن الفيوم قد تلقى  إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز طامية  بالحاد 

تبين من تحريات  المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أن  الطفلة  تدعى فاطمة أحمد محمد 8 سنوات،  وعثر عليها جثة هامدة

كما تبين  من التحريات  أنّ القاتلة هي أم لثلاث فتيات، وأصيب بمرض نفسي منذ فترة، وكانت دائمة التعدي على بناتها الثلاث بسبب مرضها النفسي، وقررت معاقبة طفلتها الأخيرة، بسبب كثرة بكائها فررت التخلص منها  فأغرقتها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على الام  ، وتم نقل جثة الطفلة الى مشرحة مستشى طامية المركزى 

وتحرر محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

الضحية الثانية فى العيد ..  مصرع شاب غرقا في بحيرة وادي الريان بالفيوم

 

 

أم بالفيوم تقتل أبنتها برميل مياه أسكاتها عن البكاء أخبار الحوادث صدى البلد

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