الضحية الثانية فى العيد ..  مصرع شاب غرقا في بحيرة وادي الريان بالفيوم

لقي شاب مصرعه غرقا ببحيرة وادى الريان بالفيوم وذلك أثناء استحمامه فى البحيرة هربا من الحر والاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك مع أصدقائه ، الضحية الثانية في يومين خلال عيد الاضحى المبارك.

تلقي اللواء رمزي بسيونى مدير أمن الفيوم إخطارمن العميد علاء سعودي مامور مركز يوسف الصديق بورود إشارة من هانى همام مديرعام هيئة الاسعاف المصرية بالفيوم بغرق لشاب في العقد الثاني من العمر أثناء استحمامه ببحيرة وادي الريان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق برئاسة الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز يوسف الصديق إلي مكان الواقعة، وتمكنت قوات الانقاذ النهرى بالحماية المدنية بالفيوم من أنتشال جثة الشاب الغريق من المياه

وتبين من المعاينة الأولية غرق الشاب أحمد.م وتوفي في الحال باسفكسيا الغرق وجاء الي البحيرة في فسحة مع زملائه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بتسليم الجثمان إلى اسرتة لدفنه بمقابر العائلة.