لدينا منافذنا الرسمية| الزراعة تحذر المواطنين من صفحات بيع وهمية على منصات التواصل

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين، من وجود صفحات ومواقع إلكترونية مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة الوزارة وتعلن عن بيع أو ترويج منتجات غذائية أو زراعية للمواطنين.

ونفت وزارة الزراعة -في بيان، مساء اليوم السبت- بشكل قاطع، وجود أي صفحات رسمية تابعة لها أو لأي من قطاعاتها تقوم بعملية البيع أو الترويج للمنتجات نهائيًا عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الصفحات كيانات مضللة تستهدف استغلال المواطنين باسم الوزارة، مشددة على أنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأفراد القائمين على تلك الصفحات.

تحذير من وزارة الزراعة للمواطنين

وأهابت بالمواطنين الراغبين في الحصول على منتجاتها الموثوقة وبأسعارها الرسمية، التوجه حصريا إلى المنافذ الرسمية المعتمدة والوحيدة، وهي: منافذ البيع داخل مركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية، مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات كافة، فضلا عن المنافذ المتنقلة التابعة للوزارة والتي تتواجد في الميادين العامة.

وناشدت وزارة الزراعة، المواطنين، بضرورة توخي الحذر والحيطة، والإبلاغ الفوري عن أي صفحات تنتحل صفة الوزارة أو تروج لمنتجات مجهولة المصدر عبر الأرقام المخصصة للشكاوى وتلقي البلاغات التالية:

الخط الساخن: 19561

أو أرقام التواصل: 01010344776 / 0220541463