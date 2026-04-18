60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لدينا منافذنا الرسمية| الزراعة تحذر المواطنين من صفحات بيع وهمية على منصات التواصل

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين، من وجود صفحات ومواقع إلكترونية مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة الوزارة وتعلن عن بيع أو ترويج منتجات غذائية أو زراعية للمواطنين.

ونفت وزارة الزراعة -في بيان، مساء اليوم السبت- بشكل قاطع، وجود أي صفحات رسمية تابعة لها أو لأي من قطاعاتها تقوم بعملية البيع أو الترويج للمنتجات نهائيًا عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الصفحات كيانات مضللة تستهدف استغلال المواطنين باسم الوزارة، مشددة على أنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأفراد القائمين على تلك الصفحات.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في الحصول على منتجاتها الموثوقة وبأسعارها الرسمية، التوجه حصريا إلى المنافذ الرسمية المعتمدة والوحيدة، وهي: منافذ البيع داخل مركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية، مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات كافة، فضلا عن المنافذ المتنقلة التابعة للوزارة والتي تتواجد في الميادين العامة.

وناشدت وزارة الزراعة، المواطنين، بضرورة توخي الحذر والحيطة، والإبلاغ الفوري عن أي صفحات تنتحل صفة الوزارة أو تروج لمنتجات مجهولة المصدر عبر الأرقام المخصصة للشكاوى وتلقي البلاغات التالية:

الخط الساخن: 19561

أو أرقام التواصل: 01010344776 / 0220541463

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ملتقي توظيف جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: نضع ملف تأهيل الطلاب للتوظيف على رأس أولوياتنا | صور

سعر سيارة

تعرف على أحدث أسعار أوبل في مصر

قافلة زاد العزة

الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين ويدفع بأكثر من 5,590 طنًا مساعدات

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد