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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مهندس شاب غرقا ببحيرة وادي الريان بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي مهندس  شاب  يدعى إسلام محمد عبدالقادر الشيمي (28 سنة ) مصرعه غرقا  أثناء استحمامه ببحيرة وادي الريان.


تلقى اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطار من مأمور  مركز شرطة يوسف الصديق العميد علاء سعودي بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حادثة غرق لشاب في العقد الثاني من العمر أثناء استحمامه ببحيرة وادي الريان.


وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق برئاسة الرائد إسلام الصاوي إلي مكان الواقعه وتبين من المعاينة الأولية غرق الشاب إسلام محمدعبدالقادر الشيمي ( 28 سنة )  ، ويعمل مهندس وتوفي في الحال باسفكسيا الغرق وأنه عريس جديد في الأشهر الأولي من زواجه وجاء الي البحيرة في فسحة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي.


وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بتسليم الجثمان إلى اسرتة لدفنه بمقابر العائلة.

 

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