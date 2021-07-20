مصرع طفل في حمام سباحة منتجع الحياة بمركز طامية بالفيوم

لقي الطفل مروان يبلغ من العمر ثلاثة عشرة عاما مصرعه غرقا داخل حمام سباحة منتجع الحياة بمركز مدينة طامية.

وهذه هي الحالة الثانية في غرق الأطفال داخل حمامات السباحة بالفيوم وقد سبقه الطفل أنس خلال هذا الشهر مصرعه داخل حمام السباحة بنادى قارون الرياضى.

تلقي اللواء رمزي بسيونى مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة غرق لطفل يبلغ من العمر ثلاثة عشرة عاما بمنتجع الحياة بمركز طامية.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة الطفل مروان بسفنكس الغرق وتم نقله الي مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الذي قررت استدعاء مسئول حمام السباحة كما استدعاء رئيس مجلس الإدارة وتفريغ الكاميرات

وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه بمقابر العائلة.