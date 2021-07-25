عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبر طائرته الخاصة .. رونالدو يعود إلى يوفنتوس بعد نهاية إجازته

صدى البلد

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اليوم الأحد إلى تورينو استعداداً لعودته مع فريقه يوفنتوس.

وعاد رونالدو عبر طائرة خاصة في مطار كاسيلي في تورينو وذلك تمهيداً لالتحاقه بتمارين الفريق الاثنين في كونتيناسا.

ويبدو ابن الـ36 عاماً جاهزاً لبدء موسمه الرابع مع "السيدة العجوز"، وهذا ما أكده السبت نائب رئيس النادي النجم التشيكي السابق بافل ندفيد.

حرص الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعيد ميلاد نجله جونيور وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

ونشر كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد حبيبي..أنت فخر لبابا.. 11 عاما من الكثير من الأفراح والابتسامات.. أتمنى أن تقاتل دائمًا من أجل أحلامك.. نحن نحبك كثيرا".
 

يذكر أن رونالدو أصبح هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ؛ بتسجيله 11 هدفًا متفوقًا على الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف. 

كريستيانو رونالدو يوفنتوس تورينو رونالدو عيد ميلاد

ترشيحاتنا

نشرة قسم التحقيقات|تونس على صفيح ساخن.. صندوق النقد الدولي وفوربس يشيدان بالاقتصاد المصري

وجيه أحمد: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم الحكام المصريين.. فيديو

تونس تنفض غبار الإخوان..الرئيس التونسي ينحاز للشعب ويطرد الإخوان من الحكومة والبرلمان

لميس الحديدي تنتقد مشاهد تكدس المعامل المركزية بوزارة الصحة بالراغبين فى السفر

لاعب الإنتاج الحربي منفعلاََ : تعرضت للسباب من جمهور الأهلي.. أين اللوائح؟

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

أول رد من الغنوشي على قرار الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

تونس .. قيس سعيد يعزل رئيس الحكومة.. وتجميد سلطات البرلمان

بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي .. تعرف على ترتيب الدوري

بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ