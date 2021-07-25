عبر طائرته الخاصة .. رونالدو يعود إلى يوفنتوس بعد نهاية إجازته

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اليوم الأحد إلى تورينو استعداداً لعودته مع فريقه يوفنتوس.

وعاد رونالدو عبر طائرة خاصة في مطار كاسيلي في تورينو وذلك تمهيداً لالتحاقه بتمارين الفريق الاثنين في كونتيناسا.

ويبدو ابن الـ36 عاماً جاهزاً لبدء موسمه الرابع مع "السيدة العجوز"، وهذا ما أكده السبت نائب رئيس النادي النجم التشيكي السابق بافل ندفيد.

حرص الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعيد ميلاد نجله جونيور وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد حبيبي..أنت فخر لبابا.. 11 عاما من الكثير من الأفراح والابتسامات.. أتمنى أن تقاتل دائمًا من أجل أحلامك.. نحن نحبك كثيرا".



يذكر أن رونالدو أصبح هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ؛ بتسجيله 11 هدفًا متفوقًا على الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف.