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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج قوي وإمكانات مذهلة.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات آيباد iPad mini 6

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات آيباد iPad mini 6

تعمل  شركة آبل الأمريكية على إطلاق جيل جديد من أجهزة الآيباد، والذي سيأتي تحت اسم iPad mini 6، ومن المتوقع إطلاقه خلال العام الحالي2021، حيث سيصدر بشاشة 9 بوصة و بتقنية عرض mini-LED ، مع سعر مناسب.

 

وكشفت أحدث تقارير المحلل التقني "روس يونج Ross Young" من موقع DigiTimes مخطط شركة آبل، حيث تعمل على إطلاق أيباد iPad mini 6 بتقنية عرض mini-LED التي تعتمد على الإضاءة الخلفية بدل من وحدات البكسل، لتوفير إضاءة أكثر دقة في الشاشة، والتي ستحتوى عليها أيضاً أجهزة آبل القادمة iPad Pro و MacBook Pro، وذلك فقاً لموقع "Newsbytesapp".

 

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وسيأتي آيباد iPad mini 6، من آبل، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 9.0 بوصة، بجودة عرض QHD+، وبدقة 1536x2048 بكسل، كما يحتوي على قلم آبل Apple Pencil ، وسيأتي مع هيكل من الألومنيوم بحواف نحيفة تضيف لمسة جمالية رائعة، بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصابع مدمج في زر الطاقه.

 

ومن المتوقع أن يوفر آيباد آبل القادم iPad mini 6، كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

 

ومن المتوقع أن يعمل جهاز آيباد   iPad mini 6، من آبل، بمعالج قوي من نوع A15 Bionic، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، وسيعمل بنظام تشغيل iPadOS 15، كما يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.0، وسيحتوي على منفذ شحن من نوع Type-C .

 

السعر المحتمل لجهاز آيباد  القادم iPad mini 6 

 

ومن المتوقع أن يأتي جهاز آيباد القادم iPad mini 6 بسعر 537 دولار "أي ما يعادل 8 آلاف و 400 جنيه مصري" . 

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