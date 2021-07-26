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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة بشأن إصابات كورونا في الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 40 إصابة محلية، و36 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل الصين أي وفيات بسبب الفيروس.

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ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 39 حالة في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين وواحدة في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 24 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 436 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"في البر الرئيسي الصيني إلى 92605 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كورونا في الصين الصحة الوطنية الصينية الصحة العالمية

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