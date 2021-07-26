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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريام فارس تشعل المسرح في حفلها بـ أبو ظبي.. شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

تصدرت الفنانة ميريام فارس، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إحيائها حفل غنائي كبير في أبو ظبي.

وأشعلت ميريام فارس، المسرح بغنائها عدد من الأغاني الخاصة بها كان أبرزها أغنية “زهرة”، والتي قامت بغنائها للمرة الأولى على المسرح برفقة الفرقة الموسيقية.

كما تفاعل الجمهور مع صور وفيديوهات ميريام فارس، فور نشرها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

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ميريام فارس تشكر مشاهدي فيلمها الوثائقي بفيديو عبر إنستجرام

يذكر أن طرحت الفنانة ميريام فارس فيلمها الوثائقي “غدارة يا دنيا” عبر منصة نت فليكس.

ونشرت مريام فارس البرومو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت عليه قائلة: "أقدم هذا الفيلم الوثائقي على طريقة تلفزيون الواقع .. يعرض الآن على نت فليكس.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني" معها في الفيديو، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

كما ظهرت ميريام في عدة لقطات على المسرح أثناء غنائها أمام الجمهور.

ميريام فارس الفنانة ميريام فارس أبو ظبي زهرة الفرقة الموسيقية غداره يا دنيا

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