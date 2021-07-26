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رئيس التحرير
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توك شو

البعد تماما عن أشعة الشمس

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس في الفترة بين الظهر والعصر لهذا السبب

محمود شاهين
محمود شاهين

 قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إنه تم استشعار انخفاضات فى درجات الحرارة ونشاطات رياح فى بعض المناطق المكشوفة، مما يقلل شعورنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، وتقليل شعورنا بارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل.

وأضاف محمود شاهين عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن هذا الطقس الممتع مستمر على مدار 24 ساعة، ولكن بداية من الثلاثاء سوف نشهد ارتفاعات تدريجية فى درجات الحرارة، كاشفا أنه متوقع اليوم بين 34 و 35 درجة للقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، وترتفع غدا الثلاثاء إلى 36 درجة في الظل.

وأشار محمود شاهين، إلى أنه يسود  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ونصح محمود شاهين جميع المواطنين بتجنب القيادة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية فى الصباح الباكر، ويفضل نزول الشواطئ فى فترة ما قبل الظهر أو بعد العصر، ويتم البعد تماما عن أشعة الشمس الموجودة بين فترة ما بين الظهر والعصر.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم  الاثنين ، حيث يسود  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وبحسب خبراء الأرصاد تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 26
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 26
طنطا 33 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 32 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 24
السلوم 30 24
سيوة 36 24
بورسعيد 31 25
دمياط 31 24
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 25
الاسماعيلية 33 23
السويس 34 24
العريش 32 25
رفح 31 24
رأس سدر 38 25
نخل 35 20
نويبع 37 28
طابا 34 23
كاترين 34 20
الطور 39 26
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 25
المنيا 36 25
أسيوط 40 26
سوهاج 37 26
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 40 28
إدفو 40 29
أبوسمبل 41 20
الوادي الجديد 39 26
شلاتين 37 27
أبو رماد 36 26
حلايب 33 28
رأس حدربة 33 28

محمود شاهين درجات الحرارة نشاطات رياح ارتفاع نسب الرطوبة القاهرة الكبرى

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