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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع غرب المنيا

تعرف على أهم المحاصيل الزراعية فى مشروع غرب المنيا

الأراضى الزراعية
الأراضى الزراعية

قال الدكتور عادل الأشقر المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا، إن مشروع غرب المنيا يحول الصحراء إلى جنة خضراء ويبدأ فى عملية الإنتاج من مشروع المليون و نصف المليون فدان.


وأضاف المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، إن المشروع يتم على مساحة 20 ألف فدان، وتم العمل فيه من عام 2017.


ولفت المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا، إلى أنه تم زراعة البنجر، و القمح و الشعير، وتم توفير فرص عمل كثيرة للشباب، وهناك استثمارات كثيرة تتم فى المشروع.


وتابع أنه فى العام القادم سيتم زيادة مساحة الأراضي المزروعة، مؤكدًا أن هناك ترشيدا فى استخدام المياه، وأنه يتم الري بالنظام الحديث.


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قال السيد القصير إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.


وأضاف القصير أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي رئيس اللجنة ان السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية .


. دعم التوسع الرأسي للمحاصيل
‏. دعم إجراءات التوسع الافقي
‏ .تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي
‏ . تطوير الخدمات الزراعية الحكومية
‏ .حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة
‏ . دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي
‏ . التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية
‏ . تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
‏ هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي
‏ .دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين

 


‏وأضاف القصير أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.

 


‏وقال الوزير أن هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.

 

مشروع غرب المنيا غرب المنيا الصحراء مشروع المليون و نصف فدان القمح

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