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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوي بنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 6 أشخاص بينهم أب وأم و2 من أبنائهما، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور فى اتجاه بنى سويف بحوالي 7 كيلو.

وتلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور فى اتجاه بنى سويف بحوالي 7 كيلو ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم خالد محمد صفوت 55 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وزوجته هدي محمد عبد الفتاح 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وأبنائهم "مني" 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"سوزان" 24 سنة،  مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

كما أصيب أمين صلاح عبدالرحمن 45 سنة،  مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمود أبوالفتوح 27 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير مستشفى بني سويف التخصصي.

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