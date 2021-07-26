معارض لـ ترامب.. بيلوسي تضم عضوا جديدا للجنة التحقيق باقتحام الكابيتول

في ضربة موجعة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم تعيين النائب الجمهوري آدم كينزنجر في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة باقتحام مبنى الكابيتول.

وحسب صحيفة “شيكاغو. صن تايمز”، يعد آدم كينزنجر من الحزب الجمهوري، ومعارض كبير للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان، إنه تم تعيين النائب الجمهوري آدم كينزنجر (عن إلينوي) في اللجنة الخاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، بعد تعيين النائبة الجمهورية ليز تشيني سابقا في اللجنة.

وأكدت بيلوسي أن آدم كينزينجر، من قدامى المحاربين في القوات الجوية وتم تعيينه، للعمل في اللجنة المختارة"، لافتة إلى أن حب الوطن الكبير يضفي على مهمة اللجنة وذلك "بالعثور على الحقائق وحماية ديمقراطيتنا".

من جانبه، قال كينزنجر في بيان "أنا جمهوري مكرس للقيم المحافظة، لكنني أقسمت على التمسك بالدستور والدفاع عنه - وعلى الرغم من أن هذا ليس الموقف الذي كنت أتوقع أن أكون فيه أو أسعى إليه، لكن عندما يستدعي الواجب سأجيب دائما".

وأضاف: "سأعمل بجد لضمان وصولنا إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم بشكل كامل".

وكان كينزنجر وتشيني من بين 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قد صوتوا في يناير الماضي، لمساءلة ترامب حول أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وجاء موقف بيلوسي بعد سجال حول تشكيل اللجنة مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وكان مكارثي أعلن في وقت سابق، أن أيا من النواب الجمهوريين الذين اقترح تعيينهم في لجنة التحقيق لن يشارك فيها، بعدما رفضت بيلوسي اثنين منهم هما من أشد المدافعين عن ترامب.

وتم تحديد يوم الثلاثاء موعدا لعقد أولى جلسات هذه اللجنة التي منحت صلاحية استدعاء الشهود وطلب الحصول على وثائق.

