فرحة على وجوه طلاب العلمي لسهولة اللغة الإنجليزية بالغربية.. ولا شكاوى من اللجان

انتاب الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة العلمي بلجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم، فرحة وبهجة كبيرة لسهولة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وهو ما لاقى استحسان أولياء الأمور عوضا للدموع أبنائهم وصعوبة امتحان مادة الفيزياء.



وأعرب الطلاب وطالبات عن سهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى كون محتوى الأسئلة جاء من المنهج الدراسي المحدد لهم، فضلا عن تداول أسئلة عديدة تم تدريبهم عليها خلال الامتحانات التدريبية مناشدين بالضرورة وضع درجات الرأفة في مادة الفيزياء كون اسئلة الإمتحان كانت صعبة للغاية علي حد قولهم.

وكانت لجان امتحانات الثانوية العامة شهدت أداء الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العام للإمتحان مادة "اللغة الإنجليزية" في ظل حالة من الاستنفار الأمني واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا بمعظم لجان امتحانات الثانوية بمدارس الإدارات التعليمية العشر بقري ومراكز محافظة.

صرح بذلك ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية لافتا أنه نبه علي مسئولي الإمتحانات من رؤساء اللجان ومراقبين ومشرفين و ملاحظين بقطاعي غرب المنصورة والإسكندرية بأهمية رفع كافة الإجراءات الصارمة من خلال تشكيل لجان دورية بالتنسيق مع مسئولي قطاعي الإمتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية لمواجهه أي ظواهر للوقائع الغش وتسريب امتحان مادة التاريخ للطلاب والطالبات شعبة "الأدبي" طوال الساعات الجارية .

وأشار وكيل التربية والتعليم بالغريية أن غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية متابعة مواجهه اي ظاهرة لوقائع تسريب الامتحانات وردع المخالفين لقواعد سير الإمتحانات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم .

كما أعطي وكيل التعليم بالغربية أن الغرفة لم تتلقي أي إخطارات بشكاوي من ناحية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم المتوقعة حيال سير لجان الإمتحانات بشكل دوري .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطالبات والطلاب .

وأشارت وكيل التربية والتعليم أن كافةة اللجان تستقبل يوميا نحو 31571 طالب الامتحان علي مستوي 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

وأضاف وكيل التعليم في توجيهاته إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

كما أعطي وكيل التعليم توجيهاته بأهمية مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

وتابع أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مشيرا إلي قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

وتابع وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

وأضاف وكيل التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، وقد تمنى لجميع رؤساء ومراقبي اللجان التوفيق فى عملهم لخدمة ابنائنا الطلاب.

وأشار "حسن" أنه تم تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سرير، بها كافة وسائل الإعاشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.