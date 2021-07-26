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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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‎القوصي يوضح أهمية استضافة مصر لرؤساء وممثلي وكالات الفضاء الأفريقية

‎القوصي يوضح أهمية
‎القوصي يوضح أهمية استضافة مصر لرؤساء وممثلي وكالات الفضاء

‎قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر تتجه إلى العودة للحضن الأفريقي في مختلف المجالات ومنها الفضاء، لذلك سعت إلى التعاون مع الدول الأفريقية في مشروع فضائي قوي يجمع أكثر من دولة ويطور تكنولوجيا الفضاء ويمنح مصر نوعا من الريادة في هذا المجال.

‎وأضاف القوصي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «بعض الدول الأفريقية وصلت إلى مستوى متقدم في تكنولوجيا الفضاء، لذلك حرصت وكالة الفضاء المصرية على دعوة 5 دول أفريقية وهي غانا والسودان وكينيا ونيجريا وأوغندا لزيارة مصر، ونظمت لها برنامجا عمليا لممارسة تصميم الأنظمة الفضائية لتنفيذ مشروع قمر التنمية الأفريقية».

‎وأردف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن في حضور الرئيس عبدالفتاح السييسي عام 2019، أن مصر ستنفذ هذا المشروع مع دول أفريقية بهدف مراقبة التغيرات المناخية الموجودة في هذه الدول. 


‎وأردف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: «بعد التدريب العملي سنبدأ في تنفيذ هذا المشروع مع الدول ونحدد البرنامج الزمني، وسنحدد اختصاص كل دولة، ومصادر التمويل حتى يستفيد الجميع من هذا المشروع».

القمرالتعليمي

‎ولفت، إلى أن الوكالة المصرية نفذت مشروع قمر تعليمي، يتعلم فيه المهندسون والطلاب كيفية جمع قمر صناعي وعمل الاختبارات عليه وتطويره بمعرفتهم: «سنمنح كل دولة من الدول الخمس قمرا تعليميا، حتى يكون مستواهم في بدء تنفيذ مشروع قمر التنمية الأفريقي مناسب».

القوصي وكالة الفضاء المصرية الفضاء تكنولوجيا الفضاء مشروع فضائي

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