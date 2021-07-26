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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 فوائد غير متوقعة عند تنظيف اللسان .. تحسين رائحة الفم أبرزها

تنظيف اللسان
تنظيف اللسان

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة محرجة، و يعد الحفاظ على نظافة الفم أمرًا مهمًا، وخطوة بسيطة واحدة ينساها معظم الناس أثناء القيام بذلك هي تنظيف ألسنتهم، على الرغم من أن لسانك لا يحتوي على أي تجاويف، إلا أن عدم تنظيفه بشكل صحيح يمكن أن يكون بالتأكيد سببًا لرائحة الفم الكريهة وأمراض الفم.

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فوائد تنظيف اللسان 

يعد الحفاظ على اللسان نظيفًا أمرًا مهمًا لإبعاد البكتيريا السيئة، حيث يساعد تجريف اللسان على إزالة البكتيريا والحطام والفطريات والسموم والخلايا الميتة بعيدًا عن سطح اللسان.

1- تحسين الهضم 

تعمل الإنزيمات الموجودة في اللعاب على تكسير الطعام وتسهيل هضمه. ينشط النحت خلال تنظيف اللسان الإنزيمات ذات الصلة اللازمة لهضم الطعام بشكل أفضل.

2- تنشيط الأعضاء

يساعد تنظيف اللسان في التخلص من السموم التي تراكمت في فمك بين عشية وضحاها، كما أنه ينشط ويوقظ الأعضاء الداخلية وبالتالي يجعلك تشعر بالانتعاش والنظافة.

3- التخلص من رائحة الفم الكريهة 

يمكن أن تؤدي الحطام والخلايا الميتة والبكتيريا إلى رائحة الفم الكريهة، كشط اللسان مرتين يوميًا لمدة سبعة أيام يقلل البكتيريا الكلية في الفم.

4- تحسين التذوق 

يمكن أن يؤدي حك لسانك مرتين يوميًا إلى تحسين حاسة التذوق لديك، تحافظ إزالة الخلايا الميتة والمواد الأخرى غير المرغوب فيها، وبالتالي يمكنك التمييز بشكل أفضل بين الأحاسيس الحلوة والمالحة والمرّة والحامضة.

5- إزالة البتكيريا 

يمكن أن تكون البكتيريا الموجودة على اللسان مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية ، مثل تسوس الأسنان إلى جانب رائحة الفم الكريهة، ويساعدك الكشط في الحفاظ على التوازن الصحيح للبكتيريا الجيدة في فمك حيث ينظف بقايا الطعام المتراكمة في فمك.


 

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