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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. ميقاتي: وافقت على تشكيل الحكومة بعد الحصول على ضمانات خارجية

نجيب ميقاتي رئيس
نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إنه لم يكن ليقبل المنصب  لولا حصوله على "ضمانات خارجية"، مؤكدا بعد لقاء مع رئيس لبنان ميشال عون أنه يريد "ثقة الشعب".

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية من قصر بعبدا أبلغني رئيس الجمهورية نتيجة ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتم تكليفي بتشكيل الحكومة​ ​الجديدة".

وتابع "أريد ثقة الشعب فليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خصوصا وأن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات، ومن لديه أي حل فليتقدم به".

ميقاتي يتوجه إلى قصر بعبدا بعد حصوله على أغلبية لتشكيل الحكومة اللبنانية

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وأضاف نجيب ميقاتي  "لولا حصولي على الضمانات الخارجية لم أكن لأقبل هذا التكليف.. ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار ما كنت لأقدم على هذه الخطوة".

وواصل ميقاتي تصريحاته قائلا "أنا مطمئن.. الوقت حان لإخماد النار، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس سنشكل الحكومة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني حتى ننشل هذا البلد من الانهيار، وأنا وأخذت على عاتقي ألا أتحدث وخير الكلام ما دل".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين،  رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، في مهمة صعبة.

وحصل ميقاتي على غالبية أصوات النواب (72 صوتاً)، إثر استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني.

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