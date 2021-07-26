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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يتوجه إلى قصر بعبدا بعد حصوله على أغلبية لتشكيل الحكومة اللبنانية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن أغلبية نواب البرلمان اللبناني صوتوا لصالح نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت قناة "إم.تي.في" اللبنانية أن ميقاتي توجه إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون.

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أصدر المكتب الإعلامي لـ ميقاتي، بيانًا عاجلًا تزامنا مع الاستشارات النيابية، قال فيه: "يتم التداول في بعض وسائل الإعلام أخباراً عن مداولات ومشاورات جرت خلال الأيام الماضي، وصل بعضها إلى حد الحديث عن طرح موضوع الحقائب الوزارية ومنها تحديدًا وزارة الداخلية".

وأضاف: "لا بد من التوضيح أن ما يتم تداوله في هذا السياق غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن نجيب ميقاتي يرفض الحديث في أي أمر يتعلق بتشكيل الحكومة قبل انتهاء الاستشارات النيابية وصدور بيان التكليف".

وبدأت اليوم الاثنين، الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان، صباح اليوم الاثنين، بدعوة من الرئيس ميشال عون وأعضاء مجلس النواب لتكليف رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة إنقاذية وفقا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان.

ووقع لبنان، في عدد من الأزمات المتفاقمة، والآن أصبحت البلاد أمام محاولة ثالثة خلال أقل من عام لتأليف حكومة خلفا لحكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي تقدمت باستقالتها في 10 أغسطس الماضي 2020 على خلفية انفجار ميناء بيروت.

نواب البرلمان الحكومة الجديدة الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب وزارة الداخلية

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