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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 25 في انقلاب سيارة نقل بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع بالمنيا

أصيب 25 شخصا في المنيا نتيجة انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي في أبو قرقاص بـ المنيا.  


تلقت أجهزة الأمن في المنيا، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة “ربع نقل” على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية بلنصورة في أبو قرقاص بالمنيا ووقوع مصابين.

 

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصا، وهم: حامد خ م 18 سنة ، حمزه ا م 18 سنة ، عبده ا خ 15 سنة ، احمد ع ا 16 سنة ، محمود ش م 17 سنة ، ريهام ح ع 17 سنة ، ملك ا خ 17 سنة ونور الهدى ع ا 22 سنة، زينب ش م 30 سنة ، محمد م ق 19 سنة ، صفاء م ا 23 سنة ، ليلي م ز 23 سنة ، نصره ش م 32 سنة ، سماح ج م 35 سنة ، نجلاء ا ع 17 سنة ، نورهان ن ع 17 سنة ، ثريا ر ع 42 سنة ، محمود م م 17 سنة ، احمد م ا 25 سنة سائق ، هبه س م 32 سنة ، مازن ع ع 18 سنة ،رشا خ ح وجميعهم مقيمين قرية المحرص، كما اصيبت هويدا ع ي 26 سنة مقيمة قرية الفقاعى ونهى ع ا 34 سنة مقيمة ابو قرقاص، وردة ا ص 26 سنة مقيمة قرية بلنصورة.

 

وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور ما عدا حالة واحدة تعانى من غيبوبة تامة وتم نقلهم إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي في المنيا لتلقى العلاج.

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