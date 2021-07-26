جامعة حلوان: نحرص على مواكبة التطور الرقمي

نظمت جامعة حلوان العديد من الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبى خلال الأعوام السابقة وأثبتت نجاحها بنسبة ١٠٠%، كما افتتحت الجامعة أول مركز للاختبارات الإلكترونية، فى إطار السعى وراء التحول الرقمى والنهوض بالعملية التعليمية.

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات الإلكترونية، حيث تعد إحدى الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية المحمولة، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها؛ وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن ذالك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحويل الاختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية في جميع الكليات.

جدير بالذكر أن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، أعلن عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز .

تتضمن الدورات التدريبية المقدمة بجامعة حلوان دورة الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات، يومي الأحد والإثنين ١ : ٢ أغسطس ٢٠٢١

تهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً لاساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، واستنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية.