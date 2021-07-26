اتحاد طلاب جامعة عين شمس يكشف خطة الأنشطة خلال الإجازة الصيفية

قال محمد خالد، طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة عين شمس ونائب رئيس اتحاد الطلاب، إن الجامعة سوف تشهد انطلاق عدة أنشطة خلال شهر أغسطس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وأكد خالد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه تم وضع خطة للنهوض باتحاد الطلاب وعلى رأسها مشروع محو الأمية والاستماع إلى مشاكل الطلاب الأكثر احتياجا.

وأشار محمد خالد الى توسيع قاعدة الأنشطة الطلابية ، ولكن بسبب كورونا سوف يتم اللجوء إلى بعض الأنشطة اونلاين .

وتابع نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس أنه تم تطوير المدن الجامعية بشكل كامل مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح وتربوي له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.

وأوضح رئيس الاتحاد أن جامعة عين شمس فكرها السائد هو التطوير والتأهيل إلى سوق العمل، وسنسعى على العمل على إعداد طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية ، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب.



وأضاف محمد أن اتحاد الطلاب مسئولية كبيرة حيث نمثل أكثر من 250 ألف طالب بالجامعة يمثلون 15 كلية مشيرا إلى أنه أصبح مسئولا عن توصيل مشكلاتهم وصوتهم لإدارة الجامعة.

كما ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة للطلاب أون لاين عبر برنامج ZOOM بتخفيض خاص لطلاب جامعة عين شمس وطلبه الجامعات المصرية. حيث تتناول الدورات التدريبية (الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب - ICDL - دورة المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية – برنامج إعداد المدربين TOT .



ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 م والتي في مقدمتها إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وفي إطار الدور المجتمعي لمركز تطوير التعليم الجامعي الذي تلاقت أهدافه مع هذه الرؤية وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية