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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول صور من حفل زفاف حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي

صدى البلد

يحتفل حمدي فتحي لاعب خط وسط  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، بزفافه على زوجته روان كامل، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك حسام البدري مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون.

وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

وكان حمدي فتحي قد أعلن عن خطبته لروان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.

وكان حمدي فتحي قد غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.

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حمدي فتحي لنادى الأهلي روان كامل بيتسو موسيماني حسام البدري منتخب مصر الانتاج الحربى

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