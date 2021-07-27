عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف العريان: قلتلكم اصبروا وانتظروا والقادم أفضل.. وهداية ملاك بطلة أوليمبية.. فيديو

أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020

 

هنأ المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بحصد مصر  أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك قائلاً : ألف مبروك للشعب المصري النتيجة أكثر من رائعة   ومصر   وقلتلكم انتظروا واصبروا والنتائج هتبقى إيجابية والقادم أفضل بإذن الله  وكنت عارف أن لاعبينا   عندهم قدرات "وحول فوز هداية ملاك غير المتوقع .

تابع  العريان   في  مداخلة  هاتفية      خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : "كنا بنقول إن هداية فرصها أقل في مقابل سيف كانت فرصة أكبر وكان " الرانك " العالمي " يؤكد أن سيف هو الأقرب للميدالية " .

مشيراً إلى أن هداية   حققت إنجازاً كبيراً   خاصة أنها لعبت بوزن أعلى من الوزن الذي لعبت عليه المرة الفائتة بالإضافة لإجرائها لعملية جراحية في أعقاب في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016  وكانت ظروفها مختلفة عن سيف  لكنها في النهاية أثبتت أنها بطلة أولمبية .قائلاً : منقدرش نستعبدها من التوقعات لأنها بطلة أوليمبية "

مشيراً إلى أن محمد حمزة لاعب الشيش أحدث  مفاجأة من العيار الثقيل  قائلاً : محمد حمزة كان بطل العالم للناشئين تحت عشرين سنة منذ عامين  واصل محمد حمزة، لاعب منتخب سلاح الشيش، تألقه ليتأهل إلى منافسات قبل النهائي مفاجأة للعالم   ووصله لإنجاز مثل ذلك في سن صغير يؤكد أن مصر مازالت بخير   وولادة ".

وحققت مصر أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك.و فازت هداية ملاك على الأمريكية بايجي مكفيرسون في وزن تحت 67 كجم.وتغلبت هداية على اللاعبة الأمريكية 17-6 ، بعد أن حولت تأخرها في الجولة الأخيرة من 5-3 لمكفيرسون. أما سيف عيسى فتغلب على النرويجي أندري أورديمان بنتيجة 12-4 ليحقق ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ. ورفع الثنائي المصري رصيد التايكوندو إلى 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد كثالث أكثر لعبة بالتساوي مع الملاكمة وبعد رياضتي رفع الأثقال والمصارعة. ورفعت مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوع برصيد 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و17 برونزية في تاريخ المشاركات الأولمبية.

لميس الحديدي اللجنة الاولمبية اللجنة الاولمبية المصرية اولمبياد طوكيو الإعلامية لميس الحديدي 2020 النتيجة

ترشيحاتنا

خاص | بالسكرين شوت.. "سما" تكشف تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها وسبب نشرها للفيديو

الأولى من نوعها في العالم.. الصين تدشن أول سفينة علمية ذكية

والد هداية ملاك يكشف عن رسالته لها قبل التتويج بـ برونزية التايكوندو.. فيديو

بسبب المصايف.. تامر أمين يوجه رسالة نارية لـ أهالي الإسكندرية

كيف وصلت تونس إلى هنا.. لماذا انفجر الرئيس والشعب في وجه الإرهابية؟

أهم الأخبار الدينية| الأزهر يبث الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة.. ورئيس الجامعة يكرم طارق شوقي وعبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ