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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا قالت الفنانة صفاء أبو السعود عن غيابها عن الوسط الفني؟.. تفاصيل

صفاء ابو السعود
صفاء ابو السعود

قالت الفنانة صفاء ابو السعود محستش بالغياب ولا السنين لأن الفن مغروس بداخلي منذ طفولتي  و مفتقدة كل الفنون .

وأجابت الفنانة صفاء ابو السعود " خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  حول عودتها للغناء بعد غياب طويلة والفترة التي مكثتها في الغياب  مازحة : " ماعرفش   قد إيه   قولي ثلاث ساعات    "

مشيرة  أنها لم تشعر أن فترة الغياب أو التوقف كانت كبيرة لسبب واحد وهو أن الفن مغروس بداخها قائلة : " عشان أنا بدأت وأنا طفلة فالفن أصبح مغروساً بداخلي والاحساس بالفن لم ينقطع  حتى عندما قدمت برامج متلفزة كنت شغالة مع الفنانين   برضه " .

وحول ما تفتقده الان الغناء أم التمثيل أو تقديم البرامج قالت : " كل حاجة في الفن   بفتقدها  على بعضها لكن  لم أشعر  بالغياب لاني كنت أتعامل مع فنانين ومخرجين ووجوه جدية لكن ظل بداخلي طاقة الفنان العادي ".

 

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قالت صفاء  أبو السعود ،  أن أول مرة وقفت فيها على المسرح حدث لها موقف غريب وهذا كان في مناسبة عجيبة ، عندما كانت في الصف الثاني الثانوي ، ووقتها قال لها أحمد شفيق أبو عوف تعرفي تمثلي  فقالت له نعم وبالفعل طلعت على المسرح .
 

وأضافت ابو السعود خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، :قمت بتقديم دور مسرحي مكان نعيمة عاكف وسني 15 سنة ووقتها لم أكن أعرف من هي نعيمة عاكس ولم أكن اعرف مدى شهرتها في العالم أجمع .

 

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إبتعد عدد من النجوم عن الساحة الغنائية، مؤخراً، منهم من أعلن الأعتزال وعاد مجدداً، ومنهم من إنشغل بالتمثيل أو إبتعد عن الوسط الفني بشكل عام، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:
صفاء أبو السعود

قررت الفنانة صفاء أبو السعود، العودة للوسط من خلال الغناء، إذ أذاعت قناة dmc الفضائية أغنية «فجر الضمير» وذلك بعد غياب دام لـ سنوات.
ولن تكون أغنية فجر الضمير هي الوحيدة للفنانة صفاء أبو السعود، إذ ينتظر أن تطرح أغنية جديدة لها انتهت من تسجيلها مؤخرًا، وتذاع في ختام مهرجان إبداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.
من جهة أخرى، قالت الفنانة صفاء أبو السعود ، إنني لم أكن أتخيل نجاح أغنية أهلا بالعيد وهي عبارة عن عمل بسيط وأكون سعيدة جدا عند سماعها مثل الجمهور تماما، وأنا محظوظة بأغنية أهلا بالعيد بسبب وجودها في ذاكرة الجميع .
وأضافت أبو السعود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع على قناة "دى ام سى " ، أن أفضل شيء هو أن يستطيع الإنسان إسعاد الغير، وأحب الطبيعة جدا ومرتبطة بها ولا أحب أن يغضب مني احد وهذا سر حفاظي علي روحي الشبابية .
 

الإعلامية لميس الحديدي صفاء أبو السعود الوسط الفنى الفنانين الصف الثاني الثانوي التمثيل

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