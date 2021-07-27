خالد جلال: التعادل أمام الأهلي ثم بيراميدز مرضي.. والمنافسة على البقاء صعبة

أعرب خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي عن رضاه التام بتعادل الفريق أمام الأهلي ثم بيراميدز في مباراتين متتاليتين ، مشيراً إلى أن هاتين النقطتين مرضيتين إلى حد كبير .

وأضاف جلال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

واجهنا الأهلي عقب تتويجه باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا ، وهو في حالة معنوية مرتفعة للغاية ، ونجحنا في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة ، ثم التعادل بالأمس أمام بيراميدز ، وحصولنا على نقطتين ثمينتين في الصراع نحو البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل .

واختتم جلال : المنافسة على البقاء بالدوري المصري الممتاز صعبة للغاية ، نظراً لتقارب النقاط بين البنك الأهلي و المقاولون العرب و وادي دجلة و الإنتاج الحربي .

سقوط بيراميدز في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 93 عن طريق قائده عبدالله السعيد من ركلة جزاء، و أدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 101 عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء أيضًا.

وبهذه النتيجة قفز بيراميدز إلى المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 27.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - المركز الأول - 61 نقطة.

2- الأهلي - المركز الثاني - 55 نقطة.

3- المصري - المركز الثالث - 43 نقطة.

4- بيراميدز - المركز الرابع- 41 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس- 41 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس- 40 نقطة.

7- إنبي - المركز السابع - 38 نقطة.

8- طلائع الجيش المركز الثامن - 37 نقطة .

9- مصر للمقاصة - المركز التاسع- 37 نقطة.

10- الجونة - المركز العاشر- 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الحادي عشر - 32 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 29 نقطة.

15- البنك الأهلي - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- أسوان - المركز السادس عشر - 25 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 19 نقطة.