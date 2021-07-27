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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة وحش الشاشة.. كواليس من اللحظات الأخيرة بحياة فريد شوقي

فريد شوقي
فريد شوقي

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ23  لوفاة "وحش الشاشة" صاحب القلب الطيب، الفنان فريد شوقي، الذي استطاع أن يترك لجمهوره العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت  محفورة في الأذهان.

 

ويرصد "صدى البلد"، اللحظات الأخيرة في حياة الفنان فريد شوقي، والتي كشف عنها الفنان سمير صبري، وأرملة الراحل سهير الترك. 

 

كشف الفنان سمير صبري عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل فريد شوقي وذلك عبر  برنامج بوضوح على قناة الحياة  .

 

وقال سمير صبري :" في أواخر أيام وحش الشاشة  شاركت معه في فيلم اسمه "فتوة الناس الغلابة"، وكان وقتها يشعر بالتعب في قلبه، واحنا في المطار بنصور في يوم، شعر بالتعب، وقالي الحقني، اطلبلي الإسعاف.. وبالفعل طلبت الإسعاف، وأخبرته أنها ستحضر بعد 10 دقائق" .

 

أضاف سمير صبري :" أخبرته أنني سأحضر له كرسي متحرك يجلس عليه حتى يصل إلى آخر السلم؛ لأتفاجأ برفض من الفنان فريد شوقي، حيث قال لي "فريد شوقي ميقعدش على كرسي متحرك.. أنا هتسند عليك".

 

فيما كشفت سهير الترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي عن اللحظات الأخيرة في حياته وقالت ": ابنتي عبير وزوجها كانا يجلسان معه في المستشفى، وكانوا قاعدين يهزروا معاه، وتحدثت مع ابنتي عبير وأخبرتها أنني قادمى إلى المستشفى "

 

تابعت: "وعندما وصلت إلى المستشفى منعوني من الدخول، ولكن بعد ساعات تمكنت من الدخول، وبعدها قابلت دكتور القلب الخاص بحالته؛ لأفاجأ به يخبرني أن زوجي قد توفي".

 

مسيرة فريد شوقي

فريد شوقى محمد عبده شوقى وشهرته فريد شوقى, كان ممثل سينمائى وتليفزيوني ومسرحي وكاتب سيناريو وحوار ومنتج سينمائي مصري قدير.

ولد يوم 30 يوليو 1920، فى حي البغالة، بالسيدة زينب، في القاهرة، وتوفي يوم 27 يوليو 1998. 

اخذ دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية ودبلوم معهد التمثيل وكان أول دفعة اتخرجت من المعهد العالى للتمثيل سنة 1947 وكانت أول أعماله كان فيلم ملاك الرحمة سنة 1946 مع يوسف وهبي وراقية ابراهيم. 

اشتهر وحش الشاشة بأدوار الفتوة والبطل القوي، وقدم فريد شوقي حوالى 300 فيلم ما بين أعمال مسرحية وتليفزيونية.

تزوج من زينب عبد الهادي وأنجب منها ابنته منى، ثم تزوج الفنانة هدى سلطان، وأنجب منها “ناهد ومها”، ثم انفصلا عام 1969، ثم تزوج بعدها سهير ترك، وأنجب منها عبير ورانيا، وحفيدته هي الفنانة ناهد السباعي.

وحش الشاشة الذكرى الـ23 لوفاة وحش الشاشة فريد شوقي الفنان فريد شوقي اللحظات الأخيرة في حياة الفنان فريد شوقي

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