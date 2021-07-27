مفاجآت طوكيو مستمرة .. اليابانية نعومي أوساكا تودع منافسات التنس في الأولمبياد

ودعت اليابانية نعومي أوساكا منافسات التنس الأرضي للسيدات بدور الالعاب الاولمبية "طوكيو ٢٠٢٠" المقامة خلال الفترة من ٢٣ يوليووحتي ٨ اغسطس المقبل.





وخسرت أوساكا في الدور الثالث لمنافسات التنس أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-1 و6-4 في الاشواط .





وكانت أوساكا تأهلت لهذا الدور بالفوز على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 6 /3 و6 /2 يوم الإثنين في الدور الثاني.





ولم تلعب أوساكا منذ انسحابها بعد الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث أثارت الجدل بعد قرارها بعدم حضور المؤتمرات الصحفيةالإلزامية خلال المسابقة في محاولة للحفاظ على صحتها النفسية.



وظهرت أوساكا في العلن لأول مرة منذ انسحابها عندما أوقدت الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح الألعاب يوم الجمعة الماضي، في مهمةوصفتها بأنها نوع من أداء الواجب لليابان.



وقالت أوساكا "بكل أمانة لم أشعر بالضغط. بالنسبة لي شعرت بالإثارة وكان الأمر أشبه بأداء واجب وأشبه بشيء أريد تحقيقه".