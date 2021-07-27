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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف درجة الغليان ..مدينتان سعوديتان تسجلان ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة

الطقس - ارشيفي
الطقس - ارشيفي

أوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية  أن مدن السعودية الأعلى حرارة اليوم هي كالتالي: القيصومة وحفر الباطن (50 درجة)، الأحساء (48.5 درجة)، الدمام (48.4)، رفحاء (47 درجة)، القصيم (46)، الرياض وينبع وعرعر وسكاكا (45 درجة).

كما توقع المركز في بيان له أن يستمر الطقس حاراً اليوم مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأبان المركز الوطني السعودي للأرصاد، ان أمس "الاثنين" شهد تسجيل مدينتين سعوديتين نصف درجة حرارة الغليان، ببلوغهما 50 درجة مئوية.

واشار المركز السعودي الي ان 8 مدن أخرى اقتربت من نصف درجة الغليان بدرجات تراوح بين 48.5 درجة و45 درجة مئوية.

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