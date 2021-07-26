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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحصول على لقاح كورونا شرط رئيسى

السعودية: دخول هذه الأنشطة والمنشآت العامة ممنوع بداية من أول أغسطس.. تفاصيل

السعودية.. شروط دخول
السعودية.. شروط دخول الأنشطة والمنشآت العامة بداية من أغسطس

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن المنشآت التي لا يمكن للفرد دخولها دون تحصين ضد فيروس كورونا بداية من أول أغسطس.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه وفقا للاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة فإنه لا يمكن الدخول لهذه الأماكن دون تحصين وهي:

- الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية.

- المناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية.

- المنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

- المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة.

- استخدام وسائل النقل العام.

وأكدت الوزارة السعودية ضرورة إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

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وشددت الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق "اشتراط التحصين ابتداء من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب".

السعودية التحصين كورونا السعودية المنشات العامة وزارة الداخلية السعودية وسائل النقل العام

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