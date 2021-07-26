السعودية: دخول هذه الأنشطة والمنشآت العامة ممنوع بداية من أول أغسطس.. تفاصيل

الحصول على لقاح كورونا شرط رئيسى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن المنشآت التي لا يمكن للفرد دخولها دون تحصين ضد فيروس كورونا بداية من أول أغسطس.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه وفقا للاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة فإنه لا يمكن الدخول لهذه الأماكن دون تحصين وهي:

- الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية.

- المناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية.

- المنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

- المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة.

- استخدام وسائل النقل العام.

#الداخلية: ابتداءً من 22/ 12/ 1442 هـ الموافق 1/ 8/ 2021 م .. بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.#واس_عام pic.twitter.com/WAS0cLZJS0 — واس العام (@SPAregions) July 25, 2021

وأكدت الوزارة السعودية ضرورة إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشددت الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق "اشتراط التحصين ابتداء من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسات التدريب".