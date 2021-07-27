انفجار في موقع لشركة كيماويات في ألمانيا.. والسلطات تعتبره "خطرا شديدا"

وقع انفجار مجهول المصدر في موقع لشركة كيماويات في "ليفركوزن" بغرب ألمانيا، وتسبب في تصاعد أعمدة الدخان؛ مما دفع سكان المنطقة لإغلاق الأبواب والنوافذ.

وقالت الشركة الكيمائية - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الثلاثاء/ - إنه لسبب غير معروف حتى الآن حدث انفجار في موقع "ليفركوزن".



وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية - في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية - أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات في قارة أوروبا في هذا القطاع.



من جانبها، صنفت السلطات الألمانية هذا الحدث بأنه "خطر شديد"، كما ذكرت شرطة "كولونيا" - على حسابها بموقع (تويتر) - بوقوع أضرار جسيمة، وإغلاق عدة أقسام من الطريق السريع.

