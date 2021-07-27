عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار في موقع لشركة كيماويات في ألمانيا.. والسلطات تعتبره "خطرا شديدا"

انفجار
انفجار

وقع انفجار مجهول المصدر في موقع لشركة كيماويات في "ليفركوزن" بغرب ألمانيا، وتسبب في تصاعد أعمدة الدخان؛ مما دفع سكان المنطقة لإغلاق الأبواب والنوافذ.

وقالت الشركة الكيمائية - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الثلاثاء/ - إنه لسبب غير معروف حتى الآن حدث انفجار في موقع "ليفركوزن".


وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية - في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية - أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات في قارة أوروبا في هذا القطاع.


من جانبها، صنفت السلطات الألمانية هذا الحدث بأنه "خطر شديد"، كما ذكرت شرطة "كولونيا" - على حسابها بموقع (تويتر) - بوقوع أضرار جسيمة، وإغلاق عدة أقسام من الطريق السريع.
 

انفجار شركة كيماويات ليفركوزن المانيا قارة أوروبا يورونيوز

موضوعات متعلقة

ألمانيا : ما يحدث في تونس ليس انقلابا

ألمانيا تفوز على الأرجنتين 33-25 في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

بروتوكول بين الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية لتنفيذ مشروعات قومية

بعد قرار القيم.. النواب يوافق على توجيه اللوم للنائب عبد العليم داوود

لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين.. وزير الزراعة يستقبل نظيره الجنوب سوداني

هل يجوز قطع الصلاة لقتل العقرب؟ علي جمعة يجيب

شريف إكرامي يفتح النار على الساخرين من بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

سيدة ترفض تبرع زوجها لها بكليته لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

شوبير يكشف تفاصيل أزمة سيف عيسى.. وشكل التجديد لـ فرجاني ساسي

انهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

توفي أبي.. وفاة والد الفنان محمد رجب

لـ التجار.. 2 مليون جنيه غرامة ومؤبد في هذه الحالة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ميت يستيقظ داخل النعش في البحيرة.. ومفاجأة بعد الكشف عليه.. فيديو

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فيديو

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ