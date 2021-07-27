اورنچ مصر ترعى فعاليات Maker Faire Cairo 2021 للعام السادس على التوالي

أعلنت شركة اورنچ مصر عن رعايتها لفعاليات معرض "ميكر فير كايرو" Maker Faire Cairo 2021 وذلك للعام السادس على التوالي والذي انعقد في يوليو الجاري ولأول مرة عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك في إطار حرص اورنچ مصر على دعم الحدث الأهم في مصر لمساندة مجتمع التصنيع الرقمي وريادة الأعمال والمبدعين،



وشمل المعرض ورش عمل ومحادثات وجلسات نقاش ولقاءات مختلفة عبر الإنترنت، فضلا عن جلسات تدريبية عن كيفية صناعة وبناء وتجميع الأدوات اليدوية والتعليمية وغيرها من الفعاليات.



ويعد "ميكر فير كايرو" هو الحدث الأضخم والأهم في مصر والذي يجمع المصنعين والمبدعين والفنانين ورواد الأعمال والعلماء والحرفيين وكل محبي التكنولوجيا وأصحاب الهوايات سواء الكبار أو الأطفال أو حتى عشاق الطهي، لاستعراض مهاراتهم وتعلم واكتشاف أشياء وأفكار جديدة رائعة.



والحدث الذي يقام سنوياً ويسلط الضوء فيه على الابتكار والإبداع وتبادل العلوم، يعد بمثابة معرض علمي بطابع تشويقي، وينعقد بنسخ مختلفة في العديد من دول العالم، كما يتيح للمشاركين فيه عرض ابتكاراتهم وإجراء تجارب جديدة وتعلم بعض المهارات الجديدة في مجموعة متنوعة من العلوم والهندسة والفن والأداء والحرف، وهو تجمع رائع لأصحاب الشغف ومن يستمتعون بالتعلم ويحبون مشاركة ما يمكنهم ابتكاره.



وبهذه المناسبة، عبرت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، عن فخرها بتواجد اورنچ مصر كراع رئيسي لهذا الحدث الهام الذي يخاطب العقول المبدعة من جميع الأعمار. كما أكدت علي اعتزازها بمجتمع التصنيع الرقمي الذي تهتم به اورنچ وتضعه من ضمن اولوياتها حيث ان الحدث يشمل التعليم والشباب وريادة الأعمال ومساندة الإبداع التكنولوجي مما يتماشى مع استراتيجية اورنچ في مجال المسؤولية المجتمعية.



وتابعت: "ترعى اورنچ مصر الكثير من الأحداث والفعاليات التي تنمي روح التعلم واكتساب المهارات بين المجتمع المصري واعربت عن اهتمامها الشديد ب Maker Faire Cairo بما يميزه بمخاطبة الجميع من المهندس إلى الحرفي والهواة والمحترفين والرجال والنساء والشباب والفتيات وحتى الأطفال. وأكدت علي تميز الحدث بأفكاره و أهدافه وطبيعة فعالياته والذي يقف خلفه عدد كبير من صفوة العقول المصرية المتحمسة والمبدعة ".



واختتمت :"نفخر برعاية Maker Faire Cairo حيث ان مصر يتنامى فيها مجتمع التصنيع الرقمي لتصبح جديرة باستضافة فعاليات Maker Faire Cairo كما نؤكد اعتزازنا بشعار الحدث الذي يؤمن بأن (الجميع صناع) أيا كانت هوايتهم أو حرفتهم أو مجال إبداعهم، ونسعى في اورنچ مصر إلى دعم كل الأحداث المماثلة التي تنمي ثقافة العمل وتكتشف المواهب وتحرر الأفكار وتحولها إلى إبداعات حقيقية. "