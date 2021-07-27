نرصد حقيقة صفقة تبادلية بين ناديي سموحة والأهلي

انتقالات لاعبي كرة السلة..

حصل مسئولو النادي الأهلي على خدمات عمر عزب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة؛ وذلك بعد الاتفاق مع مسئولي نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، ليتم انتقال اللاعب إلي صفوف المارد الأحمر مقابل 4 ملايين جنيه .

وأكد المهندس محمد فرج عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم انتقال عمر عزب إلى صفوف النادي الأهلي عقب الحصول على 4 ملايين جنيه نقدية قيمة انتقال اللاعب.

وتابع فرج عامر “تم انتقال عمر عزب إلى صفوف النادي الأهلي مقابل 4 ملايين جنيه نقدًا”.

وأضاف رئيس نادي سموحة أنه تم انتقال عمر عزب لصفوف النادي الأهلي دون الدخول في صفقة تبادلية .

واوصل تصريحاته "انتقال عمر عزب لصفوف سلة الأهلي ليس له علاقة بحدوث صفقات تبادلية بين اللاعبين خصوصا الفريق الأول لكرة القدم وتم الحصول على 4 مليون جنيه نقدا مقابل انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر".

ويتواجد عمر عزب حاليا في صفوف المنتخب الوطني لكرة السلة تحت قيادة أحمد مرعي للمشاركة في بطولة الملك عبد الله الثاني الدولية والمقامة خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 14 لاعبًا وهم "هيثم كمال - علي محمد - مصطفى المكاوي "كيجو" - عبد الرحمن خالد - أحمد أبو العلا "بيبو" - أحمد حاتم - عمرو الجندي - يوسف شوشة - يوسف شحاتة - عمر عزب - إيهاب أمين - عمر طارق - وليد عبد الجواد - عمر هشام".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني من أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان وأحمد الجزار مدرب معايشة – وائل لطفي مدير منتخبات – سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان– معتز مغازي مخطط أحمال أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل وإحصاء.

ويستعد منتخبنا لبطولة الأفروباسكت المقرر اقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر ويلعب في مجموعة واحدة مع كل من منتخب تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.