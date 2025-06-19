الرئيس السابق للحرس الثوري : جميع المواد المخصبة تم نقلها في أماكن آمنة

أكد الرئيس الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي ان جميع المواد المخصبة تم نقلها وهي في أماكن آمنة ، مشددا علي ان طهران لن تسمح لقوات الإحتلال بفرض وقف إطلاق نار شكلي علينا.

وشدد المسؤول الإيراني السابق علي أن العقاب الذي تم ألحاقه بقوات الإحتلال حتى الآن غير كافٍ ، مبينا ان الخسارة المترتبة على استمرار الحرب أقل من تداعيات فرض وقف إطلاق نار علينا.

وأوضح الرئيس الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي في تصريحاته أن طهران ستستمر في معاقبة الإحتلال حتى يتراجع ويستسلم.

وختم الرئيس الأسبق للحرس الثوري الإيراني تصريحاته بالقول : انتقام إيران من إسرائيل يتم بشكل عقلاني.

