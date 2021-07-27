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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعد الحريرى يدعو إلى تعليق مواد حصانة الرئيس|فيديو

سعد الحريري
سعد الحريري

اقترح رئيس تيار المستقبل، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة لرئيس البلاد، ميشال عون.

 

كما دعا الحريري أيضا إلى تعليق حصانة جميع مسؤولي السلطات التنفيذية والتشريعية بلبنان، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بشأن ضرورة إكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

 

وقال الحريري: "نحن أمام نصوص دستورية، وقانونية، مجبرون أن نطبقها إذا بقيت موجودة، وفي النهاية النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة، ولا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة".

 

سعد الحريري : هناك جهات متخصصة فى تزوير التاريخ

 

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أن هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول بأن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة؛ فهذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب. 
 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعد الحريري مؤتمر صحفي ليوم، حيث قال "مخصص لموضوع واحد، ولا شيء يتقدم عليه، الحقيقة في جريمة 4 أغسطس وكيف نصل إلى الحقيقة، وكيف بيروت واهالي الضحايا يصلون الى حقهم ليعلموا من جلب النيترات. ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها.

 

وأضاف سعد الحريري :“اليوم، أتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي”.

 

وتابع : “كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية التي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري  كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني و بهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري وأنا ابن الشهيد وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دم على طريق العدالة والحقيقة. نحن كتلة كل شهداء 14 اذار". 
 

الحريري المواد الدستورية والقانونية الحصانة رئيس البلاد رئيس الوزراء

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