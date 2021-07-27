عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواصل نتائجه الإيجابية ببطولة كأس الملك عبد الله ويهزم منتخب الأردن "ب" 91-67

لقاء منتخب مصر والأردن
لقاء منتخب مصر والأردن

تمكن منتخب مصر الأول لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي من الفوز على منتخب الأردن "ب" في ثاني مواجهات بطولة كأس الملك عبد الله الثاني الودية المقامة بالأردن.


ونجح منتخب الفراعنة من السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز على نظيره الأردني في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء بنتيجة 91-67.


وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح الفراعنة بنتيجة 43-39 قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني وينجح لاعبي المنتخب المصري في الفوز بنتيجة 91-67.


وكان المنتخب المصري قد نجح في الفوز في المباراة الأولى له بالبطولة الودية المقامة بالأردن أمس على منتخب الفلبين بنتيجة 73-60 قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويحقق الفوز على الثاني اليوم أمام منتخب الأردن "ب".
ويواجه منتخب الفراعنة نظيره منتخب الأردن "أ" في السادسة مساء غدًا الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثانية للبطولة الودية.
ويخوض المنتخب المصري بطولة الأردن الودية من أجل الاستعداد لبطولة الأفرو باسكت المقرر إقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

منتخب مصر كرة السلة أحمد مرعي منتخب الأردن كأس الملك عبد الله الثاني الأردن

ترشيحاتنا

ثنائي الأهلي وبيراميدز ضمن أفضل مواهب بطولات أفريقيا

استشاري طب نفسي: مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيا في قتل الزوجات للأزواج..فيديو

قرار عاجل من الكويت بشأن السفر من وإلي البلاد

اعتراف دولي.. مطارا شرم الشيخ والغردقة معتمدين صحيا للسفر الآمن

ريال مدريد يوجه الشكر إلى فاران فى بيان رسمي

فخور أن أكون بهذا المجلس .. أحمد موسى يستعرض كلمة وكيل "النواب" محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

بتوقيع طارق شوقي.. قرار رسمي بحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ