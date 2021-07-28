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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبه مجدى لزوجها: احساس رائع بالاحتفال بعيد ميلادى معاك

الفنانة هبه مجدى
الفنانة هبه مجدى وزوجها

احتفل الفنان محمد محسن ، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدى ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

ونشر الفنان محمد محسن ، فيديو قصير بصحبة زوجته وهو يقوم بالغناء لها “ سنه حلوه يا جميل ” ، لترد عليه الاخيرة “ احساس رائع علشان بحتفل بيه معاك ” .

https://www.instagram.com/reel/CR3_59ggxTA/?utm_source=ig_web_copy_link

 

على جانب اخر ، احتفلت الفنانة هبة مجدى بـ عيد زوجها ، ونشرت عدة صور لها مع زوجها الفنان محمد محسن، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

 

واسترجعت الفنانة هبة مجدى بعض الذكريات التى مرت بها قبل زوجها وكتبة هبة مجدى " النهارده ٢٦ يوليو عيد جوازنا الخامس  .. ٢٦ يوليو ٢٠١٦ اليوم اللي عمرنا ما هننساه أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة"

 

وأضافت هبة: "كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نتجوز فيه وناخد أجازة زي كل العرسان لاننا كنا بنعرض يومياً فكتبنا الكتاب وعملنا الفرح بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل .
 

وأشارت هبة مجدى إلى أنه " يوم عظيم ومميز ومحفور في الذاكرة كل سنة واحنا سوا عالحلوة والمرة”.

 

اعمال هبه مجدى 

يذكر أن، هبة مجدي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

 

وشاركت هبة مجدي مؤخرا في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

 

المسلسل من اخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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