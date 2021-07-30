أولمبياد طوكيو.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والبرازيل

تقرر خلال الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر الاوليمبى و البرازيل ان يرتدى المنتخب النصرى القميص الاحمر والشورت الابيض والجوارب السوداء.



جاء ذلك خلال الاجتماع الفنى الكى عقد منذ قليل للمباراة المقرر اقامتها غدا السبت فى اطار مباريات دور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



كما تقرر أن يرتدى المنتخب البرازيلي الزى التقليدى وهو القميص الاصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء.

تاريخ مواجهات مصر أمام البرازيل في البطولات الرسمية:

مصر تعادلت مع البرازيل في أولمبياد طوكيو 1964 بهدف لمثله

سجل هدف التعادل لمصر خليل محمد شاهين، احتل منتخب مصر المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

كما خسرت مصر أمام البرازيل في كأس العالم للقارات عام 2009 بأربعة أهدافا لثلاثة.

وتعادلت مصر مع البرازيل في كأس العالم للشباب عام 2011.

وفازت البرازيل على مصر بثلاثة أهداف لهدفين في أولمبياد لندن.

وتغلب منتخب البرازيل على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار ثانيا برصيد 5 نقاط متفوقا على ألمانيا .