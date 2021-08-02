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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاء شعير يعود لتصوير "شارع 9" أول أغسطس

قال الممثل الشاب علاء شعير، إنه سيعود لاستكمال تصوير مسلسل شارع 9 مع المخرج محمد عبد الخالق في أول أغسطس المقبل وذلك بعد انقطاع لمدة ثلاثة أشهر. 

 

ومسلسل شارع 9 من بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنان محمد عبد الغني والفنان احمد وفيق ونخبة من نجوم الدراما المصرية، وإخراج محمد عبد الخالق وتأليف حسين مصطفى محرم وإنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني والسينمائي. 

 

يذكر أن الفنان علاء شعير يستعد للمشاركة في مسلسل حلم من إخراج حسني صالح وبطولة الفنان محمد رياض والفنانة صابرين والفنان نضال الشافعي ونخبة كبيرة من النجوم.

 

واشتهر علاء شعير بدور عامر في مسلسل نسر الصعيد للنجم محمد رمضان إلا نه توقف عن التمثيل لمدة 3 أعوام بسبب دراسته للماجستير في دولة الإمارات ويعتبر مسلسل شارع 9 هو اول عودة له للدراما مرة أخرى.

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