أولمبياد طوكيو .. منتخب رجال السلاح يخسر من إيطاليا ويواجه هونج كونج على المركز السابع

فشل منتخب مصر لرجال السلاح في التأهل لمباراة تحديد المركز الخامس في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس المقبل.

وخسر منتخب مصر المكون من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ويوسف سناء أمام إيطاليا بنتيجة 45- 30 ليتوجه الي مباراة تحديد أصحاب المركز السابع والثامن أمام منتخب هونج كونج في تمام الساعة 7.50 صباحا.

وكان منتخب مصر للسلاح خسر أمام منتخب فرنسا المصنف الثاني أولمبيا في دور ربع النهائي بنتيجة 45-34.

وسيخوص منتخب مصر للسلاح مواجهة قوية اخري في اطار مباريات تحديد المراكز من الثامن الي الخامس أمام الفائز من منتخبي إيطاليا واليابان في تمام الساعة 5.25 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن رجال منتخب مصر لسلاح السيف حقق إنجازا تاريخيا لمصر في منافسات الفرق بحصد المركز الخامس بدورة الألعاب الأولمبية.

وفاز منتخب مصر لسلاح السيف المكون من محمد عامر وزياد السيسي ومهاب عامر ومدحت معتز، على نظيره الياباني بنتيجة 45/32 وتأهل لدور ال 8، قبل أن يودع أولمبياد طوكيو عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية بنتيجة 45/39 في الدور ربع النهائي، وخاض مرحلة الترتيب من المركز ال 5 إلى ال 8.

بينما احتل منتخب مصر لسيدات السلاح المركز الثامن بمنافسات الفرق بعدما خسر أمام منتخب روسيا المصنف الأول أولمبيا في دور ربع النهائي بنتيجة 45-21 وخسر بعدها من اليابان بنتيجة 45 -27 ثم خسر أمام منتخب المجر بنتيجة 45- 28 ليحتل المركز الثامن بأولمبياد طوكيو.

وفي لقاء تحديد المراكز من ال 5 إلى ال 8، فاز المنتخب الوطني على منتخبي روسيا وإيران بنتيجة 45/41 و 45/ 24؛ ليحقق الفراعنة المركز الخامس في منافسات سلاح السيف.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.