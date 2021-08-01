9 نصائح للوقاية من أضرار الشمس فى الحر الشديد

يتعرض الإنسان للمعاناة من أضرار الشمس عندما يتعرض لها لفترة طويلة خلال فصل الصيف وتسبب العديد من المتاعب من بينها ضربة الشمس.
ووفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinichealthsystem” تحدث ضربة الشمس عندما تصل درجة حرارة الجسم إلى 104 درجة أو أعلى ويمكن أن تشمل الأعراض الارتباك وتغير الكلام “ التلعثم ” والغثيان أو القيء وسرعة التنفس وسرعة ضربات القلب وغيرها الكثير من الأعراض
نصائح للوقاية ضربة الشمس
- احرص على ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن في الحر الشديد حيث أن ارتداء الملابس الزائدة أو الملابس الضيقة لن يسمح لجسدك أن يبرد بشكل صحيح ويحمي من حروق الشمس وتؤثر على قدرة الجسم على تبريد نفسه.
- احمِ نفسك من أشعة الشمس في الهواء الطلق بقبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية واستخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 15 على الأقل وكنت تتعرق.
- شرب الكثير من السوائل والبقاء رطبًا ويساعد جسمك على التعرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.
- اتخذ احتياطات إضافية مع بعض الأدوية احترس من المشكلات المتعلقة بالحرارة إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر على قدرة جسمك على البقاء رطبًا وتبديد الحرارة ولا تترك أي شخص في سيارة متوقفة.
- ليس من الآمن ترك شخص في سيارة متوقفة في طقس دافئ أو حار حتى لو كانت النوافذ متصدعة أو كانت السيارة في الظل.
- خذ الأمور بسهولة خلال فترات اليوم الأكثر سخونة إذا كنت لا تستطيع تجنب النشاط الشاق في الطقس الحار ، اشرب السوائل واسترح كثيرًا في مكان بارد.
- حاول تحديد موعد لممارسة الرياضة أو العمل البدني في الأجزاء الباردة من اليوم ، مثل الصباح الباكر أو المساء.
- كن حذرًا إذا كنت في خطر متزايد وإذا كنت تتناول أدوية أو كانت لديك حالة تزيد من خطر إصابتك بالمشاكل المرتبطة بالحرارة ، فتجنب الحرارة وتصرف بسرعة إذا لاحظت أعراض ارتفاع درجة الحرارة.
- إذا كنت تشارك في حدث رياضي شاق أو نشاط بدنى كبير في الطقس الحار فتأكد من توفر الخدمات الطبية في حالة الطوارئ الشديدة الحرارة.