9 نصائح للوقاية من أضرار الشمس فى الحر الشديد

يتعرض الإنسان للمعاناة من أضرار الشمس عندما يتعرض لها لفترة طويلة خلال فصل الصيف وتسبب العديد من المتاعب من بينها ضربة الشمس.

ووفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinichealthsystem” تحدث ضربة الشمس عندما تصل درجة حرارة الجسم إلى 104 درجة أو أعلى ويمكن أن تشمل الأعراض الارتباك وتغير الكلام “ التلعثم ” والغثيان أو القيء وسرعة التنفس وسرعة ضربات القلب وغيرها الكثير من الأعراض

نصائح للوقاية ضربة الشمس