عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات قوية لـ كيشو في طريقه لرفع علم مصر في أولمبياد طوكيو

كيشو
كيشو

يفتتح بطل مصر في المصارعة محمد كيشو منافساته بمواجهات قوية في وزن 67 بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي المصارعة الروماني (، عن وقوع كيشو في مواجهة ضد الفائز من بطل الجزائر و بطل كوريا الجنوبية وفي حالة تأهله للدور ربع النهائي يواجه الفائز من بطل المجر وبطل أرمينيا.

وكانت منافسات مصر في اليوم الثاني للمصارعة شهدت خروج إيناس خورشيد  من المنافسات بشكل رسمي بعد خسارة الألمانية أنا كارمن في ربع النهائي من الأوكرانية ألا شيركاسوفا بنتيجة 6-0، لتفقد لاعبة مصر فرصة دخول دور الترضية واللعب على الميدالية البرونزية.

 

أزمة كيشو لاعب المصارعة في المعسكر الدولي وسبب تدخل سفير مصر ببولندا

المصري محمد إبراهيم كيشو يحقق فضية بطولة بولندا المفتوحة للمصارعة


وكانت لاعبة منتخب المانيا انا كارمن قد فازت على ايناس خورشيد في دور ثمن النهائي بنتيجة 7-0 لتمنع بطلة مصر من الصعود إلى دور ربع النهائي.


وشهدت منافسات اليوم الأول للمصارعة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 توديع الثلاثي عبد اللطيف منيع وسمر حمزة وهيثم فهمي المنافسات من دور الـ16.

ولم ينجح أي من الثلاثي التأهل إلى ربع النهائي في المنافسات، كما خسروا فرصة اللعب على الترضية والميدالية البرونزية بعد خسارة منافسيهم في الأدوار المتقدمة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.
 

كيشو المصارعه بطل مصر في المصارعة طوكيو نهائي المصارعة

موضوعات متعلقة

المصري محمد إبراهيم كيشو يحقق فضية بطولة بولندا المفتوحة للمصارعة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-8-2021

في ذكرى غزو الكويت.. الإمارات: نجد في عالمنا العربي المنقسم العبرة والدرس

تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 2-8-2021

إثيوبيا على شفا الانهيار.. الأمم المتحدة تحذر حكومة آبي أحمد |فيديوجراف

مواجهات قوية لـ كيشو في طريقه لرفع علم مصر في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القادم أسوأ.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

آسف على ما بدر مني .. رمضان صبحي يعتذر للاعبين والجهاز الفني

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

انتقال رمضان صبحي للزمالك .. خالد الغندور يحسم الجدل

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 2 -8-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

زوجة رئيس الوزراء البريطاني تفجر مفاجأة حملها الثاني وتعلن موعد الولادة

أثناء تصوير فيديو.. سقوط نجمة TikTok الصينية Qiumei في حادث مروع|صور

مختل يقتحم ملعب كرة قدم ويطعن طفلا بسكين في السعودية

فيديو

الحرب شغالة.. الزمالك يشكو الأهلي وقناته وسيد عبدالحفيظ

فيديوجراف.. يعالج أمراض نادرة.. المشروع القومي للتبرع بالبلازما

محفظ قرآن يضحي بحياته من أجل ابنته في العياط.. ما القصة "فيديوجراف"

شبه تريزيجيه ويصغرها بـ8 سنوات.. من هو خطيب نيللي كريم الجديد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

ثويبة صابر تكتب: إن بعض الظن إثم

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ