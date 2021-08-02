مواجهات قوية لـ كيشو في طريقه لرفع علم مصر في أولمبياد طوكيو

يفتتح بطل مصر في المصارعة محمد كيشو منافساته بمواجهات قوية في وزن 67 بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي المصارعة الروماني (، عن وقوع كيشو في مواجهة ضد الفائز من بطل الجزائر و بطل كوريا الجنوبية وفي حالة تأهله للدور ربع النهائي يواجه الفائز من بطل المجر وبطل أرمينيا.

وكانت منافسات مصر في اليوم الثاني للمصارعة شهدت خروج إيناس خورشيد من المنافسات بشكل رسمي بعد خسارة الألمانية أنا كارمن في ربع النهائي من الأوكرانية ألا شيركاسوفا بنتيجة 6-0، لتفقد لاعبة مصر فرصة دخول دور الترضية واللعب على الميدالية البرونزية.



وكانت لاعبة منتخب المانيا انا كارمن قد فازت على ايناس خورشيد في دور ثمن النهائي بنتيجة 7-0 لتمنع بطلة مصر من الصعود إلى دور ربع النهائي.



وشهدت منافسات اليوم الأول للمصارعة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 توديع الثلاثي عبد اللطيف منيع وسمر حمزة وهيثم فهمي المنافسات من دور الـ16.

ولم ينجح أي من الثلاثي التأهل إلى ربع النهائي في المنافسات، كما خسروا فرصة اللعب على الترضية والميدالية البرونزية بعد خسارة منافسيهم في الأدوار المتقدمة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

