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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين فى إنفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم فى  انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة الإمبركاب شرق مدينة أسوان وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة باشتعال حريق فى منزل بمنطقة الأمبركاب بالسيل شرق مدينة أسوان، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

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إغماء طالبتين .. أبرز أحداث امتحان الجيولوجيا ثانوية عامة بـ أسوان

وتوافد اليوم الإثنين في أخر أيام ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 4641 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية بأسوان لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة " التفاضل والتكامل " لطلاب العلمي رياضة، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب العلمي علوم وذلك داخل 30 لجنة إمتحانية من إجمالى 6816 طالبا وطالبة للشعبتين العلمية والأدبية على مستوى إدارات أسوان الخمس وذلك وفقاً لتظام التقييم الجديد "البابل شيت" وسط تشديد الإجراءات وإتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. 

ومن جانبه قال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنه تم تطهير وتعقيم اللجان البالغ عددها 30 لجنة على مستوى المحافظة لإستقبال 6815 طالبا وطالبة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية منعقدة بشكل مستمر حتى نهاية الامتحانات وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات بسلاسة ويسر وتذليل أي عقبات.

وأشار خالد قبيصي إلي أنه تم تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة ، كما أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان ، والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الإمتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بالمتابعة الميدانية لتوزيع 4 آلاف كيلو من لحوم صكوك الأضاحى والذى تشرف عليه وزارة الأوقاف ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل ، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ومديرى الإدارات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم مديرية امن اسوان

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