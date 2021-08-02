عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدام وشيك بين أمريكا وكوريا الشمالية.. مناورات عسكرية بين واشنطن وسيول

بايدن وكيم جونج أون
بايدن وكيم جونج أون

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لكن لا ينبغي أن تخلق توترًا، بعد أن حذرت كوريا الشمالية الجنوب من إجراء التدريبات وسط مؤشرات على تحسن العلاقات.

 

المرأة الحديدية في كوريا الشمالية: مناورات الأمريكان تهدد باستمرار العداء مع الجنوب

أمريكا تصادر ناقلة نفط انتهكت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

 

ووفقا لرويترز، تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بانتظام تدريبات عسكرية، خاصة في فصلي الربيع والصيف، والتي تندد بها كوريا الشمالية بشكل روتيني باعتبارها تدريبات على الحرب.

 

وحذرت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ومسؤولة كبيرة في حزب العمال الحاكم، سيول الأحد من أن إجراء التدريبات سيقوض جهود إعادة بناء العلاقات.

 

كما رفض البنتاجون التعليق على تصريح كيم يو جونج. وقالت إنها لم تعلق على الاستعداد التدريبي المخطط له أو الذي تم إجراؤه، لكن الدورات التدريبية المشتركة كانت قرارًا ثنائيًا 'وأي قرارات ستكون اتفاقًا متبادلًا.

 

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مجددًا أن واشنطن تدعم الحوار والمشاركة بين الكوريتين، وترحب بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالتواصل بينهما، مضيفًا أن الدبلوماسية والحوار ضروريان لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

 

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين يعتزم دعوة نظراء جنوب شرق آسيا في اجتماع هذا الأسبوع إلى التنفيذ الكامل للعقوبات على كوريا الشمالية.

 

تم تقليص التدريبات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة لتسهيل المحادثات بين كوريا الشمالية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف تفكيك برامج بيونج يانج النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

 

لكن المفاوضات تعثرت بعد فشل قمة ترامب وكيم الثانية في 2019.

 

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يسعيان لإصلاح العلاقات المتوترة واستئناف القمم.

 

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن سيول وواشنطن تجريان محادثات بشأن التدريبات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة بو سونج تشان في إفادة صحفية "ليس لدينا ما نعلق على بيانها، لكن فيما يتعلق بالتدريبات، لم يتم الانتهاء من التوقيت والطريقة".

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد في سيول، لي جونج جو، والتي تتولى شؤون الكوريتين، إن التدريبات يجب ألا تكون مصدر توتر عسكري على أي حال، دون الخوض في التفاصيل.

 

وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة التوحيد يوم الجمعة إنه يجب تأجيل التدريبات للمساعدة في استئناف المحادثات، لكن لي رفض التعليق عندما سئل عما إذا كانت الوزارة تخطط لتقديم توصية رسمية.

 

وكشف لي أن سيول اقترحت الأسبوع الماضي إنشاء نظام مؤتمرات الفيديو لتسريع الحوار بين الكوريتين ووافقت على خطط من قبل مجموعتين مدنيتين للإغاثة لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية.

أمريكا واشنطن كوريا الشمالية البنتاجون الولايات المتحدة سيول كيم جونج أون تدريبات عسكرية شبه الجزيرة الكورية نزع السلاح النووي كيم جونج زعيم كوريا الشمالية شقيقة زعيم كوريا الشمالية دونالد ترامب

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية تكشف حقيقة مغادرة 24 دبلوماسيا روسيا أراضيها

متهمة بدعم نشاط زوجها.. القبض على جاسوسة بألمانيا تعمل لصالح الصين

إيران تهدد أمريكا وبريطانيا بسبب ميرسر ستريت

أداة في يد روسيا.. إدانات واسعة لـ أمريكا وألمانيا بسبب نورد ستريم 2

تنفذه شركات مصرية.. معلومات تفصيلية عن سد جوليوس نيريري في تنزانيا

عيد ميلاد أوباما.. الرئيس الأمريكي ينظم احتفالا ضخما رغم المخاوف من "دلتا"

صدق أو لا تصدق.. شعبية رئيس الوزراء البريطاني تتدهور إلى 3%

تحرك عسكري عاجل لـ المانيا في بحر الصين الجنوبي

ترشيحاتنا

متحور دلتا يغزو الصين .. هل يصبح التنين بؤرة تفشي كورونا مجددا؟

لم يرتكب جريمة.. الإسماعيلي: اختلاف اللغة والثقافة سبب أزمة عبد الرحمن مجدي

الدولي للدراسات الاستراتيجية: الرئيس قيس سعيد يبعث برسائل طمأنة لرجال الدولة.. فيديو

نشرة أخبار البلد| السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ سد جوليوس نيريري التنزاني.. و"الفلاحين" تكشف موعد ارتفاع أسعار الطماطم

نشرة الصحة والمرأة.. كيفية عمل الصابون المطهر بالمنزل.. سر سلالات كورونا الجديدة

بعد مكالمة 15 دقيقة .. ميدو يكشف تفاصيل واقعة عبد الرحمن مجدي مع فتاة اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

خبير يوضح مصير العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية.. فيديو

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

استفزاز جديد.. إثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق يقيد استخدام مياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ