بقوة 6 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6 بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وكان زلزال بقوة 5.9 بمقياس ريختر، ضرب الإثنين، السواحل الجنوبية لمقاطعة بابوا شرقي إندونيسيا.

ومنذ أسبوع، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن زلزالا بدرجة 5,9 على مقياس ريختر وقع على بعد 88 كيلومترًا غرب قرية لووك بجزيرة سولاويسي في إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية - حسبما أوردت صحيفة (تيمبو) الإندونيسية - أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا، ومركزه على بعد 55 كيلومترا شمال شرق توجو أونا أونا ريجنسي بوسط سولاويسي.



ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتم إطلاق تحذير من حدوث أمواج تسونامي، كما لم ترد تقارير عن وقوع أي خسائر.

