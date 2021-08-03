كريم شحاتة: البنك الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر..واقتربنا من ضم بامبو

قال كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، إنه سعيد بتجربته مع البنك الأهلي ويأمل أن تكلل بالنجاح.

وأضاف كريم حسن شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تعجبت من عدم تحقيق فريق البنك الأهلي لنتائج جيدة في بداية الدوري، رغم امتلاكه لعناصر مميزة".

وتابع :" تعاهدنا على القتال في الملعب لتحقيق نتائج إيجابية، والبنك الأهلي واجه سوء حظ كبير في الكثير من المباريات".

وأكمل:" لم نعترض على المواعيد المحددة للمباريات المتبقية رغم صعوبة الموقف، ونأمل في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في عدد أيام الراحة بين المباريات بين الفرق المنافسة لي".

وواصل:" البنك الأهلي كان قادرا على تحقيق الفوز على الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى، ونرغب في ضم كريم بامبو بشكل نهائي والزمالك يرحب بذلك".

وأتم قائلا :" البنك الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر".